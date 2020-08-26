2020 YKS tercih sonuçları öğrenme ekranı! Üniversite kayıt için gerekli evraklar ve kayıt ücreti nedir?

2020 YKS sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekleyen adaylara son dakika haberi ÖSYM Başkanı Aygün'den geldi. Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. 2020 YKS tercih sonuçları nasıl öğrenilecek? Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. İşte üniversiteye kayıt için gerekli evraklar, üniversite kayıt ücreti ve üniversite kayıt tarihleri... YKS 2020 SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI 2020 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2020 YKS puanına göre tercih işlemlerini yapan üniversite adayları tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını heyecanla beklemeye başlamıştı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS tercih sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Tercihlerin ardından üniversite kayıtlarında ihtiyaç duyulan evrakları da araştıran öğrenciler için, YKS tercih sonuçları öğrenme ekranı bilgisi ile haberimizde. YKS 'de seçtiği üniversiteyi kazanan ve yerleşmek isteyen adaylar için üniversiteye kayıt tarihleri ne zaman, üniversite kayıt evrakları ve diğer detaylar haberimizde. 2020 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2020 YKS tercih işlemlerinin sonuçlarının açıklanmasının hemen sonrasında üniversite kayıtları başlayacak. Öncelikli olarak kayıtlar elektronik olarak alınacak. 29 Ağustos'ta başlayan elektronik kayıtların ardından, 4 Eylül tarihine kadar üniversiteye evrak teslimi verilmesiyle süreci bitmiş olacak. Üniversiteye yerleşen ve yerleştiği bölümü okumak isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin açıkladığı tarihlerde üniversite kaydını yapabilecek.

Elektronik üniversite kayıtları başlama tarihi: Üniversite kayıtları için elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Üniversite evrak teslim tarihi: Şahsen evrak teslimi ile yapılacak kayıtlar ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. 2020 ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ? Üniversite kaydı için gerekli olan evraklar listesini derledik. Bu evrakları tamamlamadan üniversiteye kayıt için gitmeyin. YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından seçtiği bölüme yerleşen ve o bölümü okumak isteyen adaylar üniversite için kayıt işlemlerini başlatacak. Üniversite kaydı için gerekli olan evraklar listesi nedir? İşte üniversite kayıt başvurusu için gerekli evraklar! Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri 2020 ÜNİVERSİTE KAYIT ÜCRETİ NE KADAR? "2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ile açık öğretimde devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ile ikinci ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları açıklandı. Buna göre, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları devlet tarafından karşılanacak. Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları yüzde 20 artırımlı olarak ödenecek. Engelli öğrencilerden öğrenci katkı payı alınmayacak Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya yenileme sırasında, engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılacak. Engelli öğrencilerden birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak. Engelli olduğu halde 2020-2021 eğitim-öğretim yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu eğitim-öğretim yılına ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı ret ve iadeler kaleminden iade edilecek.