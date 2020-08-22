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2020 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı duyurdu

EĞİTİM HABERLERİ  | 22.08.2020 14:03 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" dedi.

2020 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı duyurdu

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Aygün, yaptığı açıklamasında "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" ifadelerine yer verdi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu ne kontrolüymüş isteseniz iki gündede açıklıyabilirsiniz gecen sene 8 günde açıklandı bugunde 8 gün oldu
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