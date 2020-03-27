2020 YÖKDİL/2 ne zaman? YÖKDİL 2. sınav hangi tarihe ertelendi?

Koronavirüs salgınına karşı verilen savaşta insanların kalabalık ortamlarda bulunmasını gerektirecek durumların önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu bağlamda ÖSYM’nin bünyesindeki sınavlar ertelendi. Ertelenen sınavlardan biri de YÖKDİL/2. Senede iki kere yapılan YÖKDİL’in ikincisi yani YÖKDİL/2 ne zaman? İşte sınavın yeni tarihi ve sınavla ilgili detaylar...

YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 YÖKDİL/2 13 Aralık Pazar günü yapılacak.

YÖKDİL/2 BİR DAHA ERTELENİR Mİ?

Sınavların bir daha ertelenmesi olasılığı her zaman olabilir ama bu sorunun cevabı virüsün Türkiye’deki seyri ile ilgili. Yetkililer önlemlerin devam etmesi gerektiğine karar verirlerse erteleme yeniden gündeme alınabilir.

YÖKDİL/2 SINAV YERLERİ NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

YÖKDİL 2. sınav Sınavının ertelenmesi ile sınav yerlerinin açıklanması yani sınava giriş belgelerinin de yayımlanması ötelenmiş oldu. ÖSYM’nin genellikle sınav yerlerini sınavdan 7 ila 10 gün önce açıklıyor.

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların ertelenmesi doğal olarak sınav sonuç tarihlerinin değişmesine yol açıyor. Ancak ÖSYM henüz ertelenen sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarihlerle ilgili bir açıklama yapmadı. ÖSYMÖ sınav takviminde ertelenen sınavların sonuç açıklama bölümü boş bırakılmış durumda.

YÖKDİL SINAVI KAÇ SORUDUR VE SÜRESİ NE KADAR?

Sınavda çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulmaktadır. Sınavda adaylara 180 dakika sınav süresi verilmektedir.

