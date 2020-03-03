HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2020 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 03.03.2020 17:30 | Son Güncelleme

1 Mart Pazar günü yapılan YÖKDİL sınavı sonrası adaylar yayımlanan kitapçıklardan sınavlarının nasıl geçtiğini kontrol ettiler. Şimdi de YÖKDİL sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman ilan edilecek?

2020 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik yükselme, kadro ve lisansüstü eğitim için YÖK’ün düzenlediği dil sınavı YÖKDİL’in 2020’deki ilki 1 Mart Pazar günü yapıldı. Dil puanına ihtiyaç duyan pek çok akademisyen ve yükseklisans adayı şimdi merakla YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak bekliyorlar...

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM’nin sınav takviminde YÖKDİL sonuçları için 26 Mart Perşembe olarak açıklanmış durumda. Tabii o gün saat kaçta ilan edileceği ise belli değil. YÖKDİL adayları sınav sonuçlarının açıklanacağı perşembe günü ÖSYM’den gelecek son dakika gelişmeleri Mynet’ten takip ederek sınav sonuçlarını öğrenebilirler.

YÖKDİL 2020 SORULARI VE CEVAPLARI AİS’TE

Aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz AİS sayfasından ÖSYM hesabınıza giriş yapıp soru kitapçığınızı ve cevapları görüntüleyebilirsiniz.

YÖKDİL 2020 soru kitapçıkları için tıklayınız

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim''Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim'
YKS başvuruları için son gün! YKS başvuruları için son gün!
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
YÖKDİL yökdil sonuçları

En Çok Okunan Haberler

MSB duyurdu: Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldü

MSB duyurdu: Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldü

Komşusu tarafından kaçırıldı! 7 gün dağ evinde tutuldu

Komşusu tarafından kaçırıldı! 7 gün dağ evinde tutuldu

145 yıllık rüya gerçek oluyor

145 yıllık rüya gerçek oluyor

Rejim yanlısı Suriyeli'ye tokat gibi cevap!

Rejim yanlısı Suriyeli'ye tokat gibi cevap!

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bakan Selçuk'tan okullara uyarı: Bir oyun yayılıyor

Bakan Selçuk'tan okullara uyarı: Bir oyun yayılıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Diğer Haberler
YKS başvuruları için son gün! YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS başvuruları için son gün!

2020 YÖKDİL soruları ve cevapları AİS’te yayımlandı! İşte YÖKDİL soru kitapçıkları

YÖKDİL soru kitapçıkları açıklandı!

YKS başvuruları için yarın son gün!

YKS başvuruları için yarın son gün!

2020 İOKBS ne zaman yapılacak? Bursluluk başvurusu ne zaman alınacak?

İOKBS başvuru dönemi ne zaman başlayacak?

ALES başvuru tarihi ne zaman? 2020’nin ilk ALES’i bekleniyor!

ALES başvuru dönemi yaklaşıyor!

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.