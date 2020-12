2020’de Corona Salgını Dünyayı Eve Kapattı

Şubat ayına girildiğinde Çin’de vaka sayısı 12 bine dayandı, can kaybı 159’du. Çin dışındaki ilk ölüm haberi 2 Şubat’ta Filipinler’den geldi. 5 Şubat’ta Güneydoğu Asya’da iki haftalık turunu tamamlayan yolcu gemisi Diamond Princess, Japonya’nın Yokohama limanında karantina altına alındı. 3 bin 600’den fazla yolcu ve en az 100 kişilik mürettebat taşıyan gemide Corona virüsü vakaları hızla tırmandı.

Şubat sonunda Corona virüsü 37 ülkeye daha yayıldı. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 60’a yakın ülkede vaka sayısı 86 bini, can kaybı 2,900’ü aştı. Vaka ve can kaybının çoğu Çin’deydi.

19 Mart Corona virüsünün başladığı Çin'in Hubei eyaleti ve Wuhan kentinde yeni vakanın sıfıra indiği yani hiç görülmediği ilk gün oldu. Çin genelinde yeni görülen 34 vakanınsa yurt dışından ülkeye girenler olduğu açıklandı. 20 Mart’ta Avrupa’da can kaybı 5 bini aştı.

17 Mart’ta Avrupa Birliği, sınırlarını birlik dışı ülkelere kapattı. 18 Mart’ta Corona Virüsü vaka sayısı tüm dünyada 200 bini aştı. Can kaybı 8 binin üzerine çıktı. Aynı gün Avrupa, 3 bin 421 can kaybıyla, pandeminin beşiği olan Asya'yı geçti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin mücadelede çok geç kaldığını itiraf etti.

Mart sonunda vaka sayısı dünya genelinde 876 bini buldu; can kaybı 44 bini aştı. En az 10 ülke karantina tedbirlerini uygulamaya başladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bu, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra karşı karşıya kaldığımız en zorlu kriz" dedi; düşük ve orta gelirli ülkelerin salgınla ve neden olduğu sosyo-ekonomik şoklarla mücadelesine destek için Birleşmiş Milletler’in çok ortaklı yeni bir fon kurduğunu açıkladı.

Dünya Bankası 1 Nisan’da pandemi nedeniyle en az 11 milyon kişinin yoksulluğa sürüklenebileceği uyarısında bulundu. 2 Nisan’da Corona virüsünün dünya genelinde 1 milyondan fazla kişiye bulaştığı açıklandı. Can kaybı sayısı 50 bini geçti. 3 Nisan’da Ortadoğu ülkeleri arasında vaka sayısı bir haftada ikiye katlanarak 60 bine ulaştı.

Nisan’da can kaybı Mart ayının beş katına çıktı

Dünya Sağlık Örgütü 13 Mayıs’ta, Corona virüsünün HIV gibi endemik hale gelebileceği yani asla ortadan kalkmayabileceği ve dünyanın bu virüsle yaşamayı öğrenmek zorunda kalacağı uyarısında bulundu. 15 Mayıs’ta Bangladeş'te 1 milyondan fazla Arakanlı mültecinin zor şartlar altında yaşadığı kamplarda ilk Corona virüsü vakasının tespit edildiği gün oldu. 18 Mayıs’ta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) internet üzerinden düzenlenen genel kurul toplantısında, Corona salgını sürecini nasıl yönettiğine ilişkin bağımsız soruşturma çağrılarına olumlu yanıt verdi. Toplantıda Çin’den örgüte 2 milyar dolar bağış sözü geldi.

5 Mayıs’ta İngiltere, Avrupa'daki en fazla can kaybını açıkladı. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı. 11 Mayıs’a gelindiğinde İspanya, İtalya, Almanya, Danimarka, İran, Yeni Zelanda ve Tayland karantina kısıtlamalarını gevşetmeye başlayan ülkeler arasına katıldı.

Nisan’ın son gününde tüm dünyada vaka sayısı 3 milyon 270 bini, can kaybı 235 bini geçmişti.

2 Haziran’da İtalya sınırlarını turistlere açtı; Fransa da plajları, kültür ve spor merkezlerini yeniden kullanıma soktu. Salgının başlangıç noktası kabul edilen Çin'in Wuhan kentinde Sağlık Komisyonu, 9,9 milyonluk kent nüfusunun tamamının test edildiğini ve yeni vaka tespit edilmediğini açıkladı. Aynı gün Afrika kıtasında Corona virüsü vakaları 150 bini can kaybı 4 bin 300'ü geçti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine dünya Mayıs ayını 6 milyon 200 bine yakın vaka ve 374 binden fazla can kaybı ile kapadı.

Dünyada vaka sayısı 5 milyonu geçtiğinde takvimler 21 Mayıs’ı gösteriyordu. ABD, Rusya ve Brezilya en fazla vakanın görüldüğü ilk üç ülke oldu. 30 Mayıs’ta salgının yeni merkez üssü kabul edilen Latin Amerika ülkelerinden rekor vaka ve can kaybı sayısı geldi. Brezilya'da can kaybı sayısı İspanya'yı geçerek 27 bin 878'e yükseldi.

Emziren annelerin merak ettiği sorunun yanıtı 12 Haziran’da Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) geldi. WHO, Corona virüsünün anneden bebeğe emzirme yoluyla geçmediğini ve mevcut bulguların, anne sütünün yararlarının olası risklerinden fazla olduğuna işaret ettiğini bildirdi.

WHO Temmuz’da virüsün hava yoluyla bulaşabileceğini kabul etti

27 Haziran’da dünya genelinde Corona virüsü enfeksiyonu vaka sayısı 10 milyonu aştı. Ertesi gün dünya genelinde can kaybı 500 bini geçti. Dünya Haziran ayını tamamladığında vaka sayısı 10 milyon 400 bini, can kaybı 508 bini aşmıştı.

26 Temmuz’da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, ülkede ilk Corona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından Kaesong kentinde acil durum ilan ettiği açıklandı.

28 Temmuz’da Çin, 105 yeni vaka bildirerek Nisan’dan bu yana en yüksek sayıyı açıklamış oldu. Temmuz sonuna gelindiğinde can kaybı dünya genelinde 675 binden fazlaydı; vaka sayısı 17 milyon 500 bini geçmişti.

Ağustos’ta vaka sayısı 25 milyonu aştı

Ağustos ayı protestolarla başladı. 1 Ağustos’ta Berlin'de Alman hükümeti tarafından alınan Corona virüsü tedbirleri binlerce kişi tarafından protesto edildi. Protestolara, aşırı sağcıların yanı sıra aşı karşıtlarının ve komplo teorilerine inananların katılması dikkat çekti. Organizatörler gösteriye 1 milyon 300 bin kişinin katıldığını söyledi, polis ise bu sayının 17 bin olduğunu açıkladı.

Mayıs ortasından bu yana pandeminin merkez üssü olan Latin Amerika’da yaşanan can kayıpları 5 Ağustos’ta 206 bin 800’ü aştı. Avrupa’daki 204 bin 470 ölü sayısını geçen can kaybıyla Latin Amerika salgında en fazla can kaybı yaşanan bölge oldu. Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsü salgınına yakalananlar arasında gençlerin sayısının son beş ay içinde üçe kat arttığını bildirdi.