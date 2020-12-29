2020’de Ekonomide Pandemi Etkisi: “Büyük Tecrit’’

Corona virüsü salgını 2020 yılında yalnızca sağlık krizine değil ekonomik krize de yol açtı. Sadece ABD’de milyonlarca kişi işini kaybetti, işyerleri kapandı. 1929’daki Büyük Buhran’dan bu yana en büyük resesyonla karşı karşıya kalan Amerika’da hükümet tarihte görülmemiş bir büyüklükte kurtarma paketini yürürlüğe koydu.

Çin’de başlayıp tüm dünyaya yayılan Corona virüsü salgınında vaka sayıları tırmandıkça, ülkelerin ekonomileri de hızla inişe geçti. Alışılagelen düzeni alt üst eden pandemi ‘yeni normal’ sosyal mesafeyi zorunlu kılınca, milyonlarca kişi ya işsiz kaldı; ya da gelir kaybına uğradı.

Pandemi yüzünden işyerleri kapandı, havayolu ulaşımı sektörü seyahat kısıtlamalarıyla zora düştü. Uluslararası Para Fonu IMF, salgının ABD’de yayılmasından bir buçuk ay sonra hazırladığı raporda, “şok çok büyük’’ dedi, gelinen noktayı 1930’larda görülen Büyük Buhran’a atıfla, “Büyük Tecrit” olarak niteledi.

ABD tarihinin en büyük ekonomik yardım paketi

Resesyon tehlikesi baş gösterince ABD Kongresi, ülke tarihinde bugüne kadar hiç görülmemiş boyutta ekonomik yardım paketini devreye sokmak üzere harekete geçti. Kongre tarafından onaylanan 2,2 trilyon dolarlık yardım paketi kapsamında ailelere bir kereye mahsus olmak üzere kişi başına 1,200 dolarlık doğrudan nakit yardımı yapıldı.