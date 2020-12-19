2020’de En Az 3 Bin Göçmen Hayatını Kaybetti

Uluslararası Göçmenler Günü’nde Birleşmiş Milletler, bu yıl en az 3.174 göçmenin zulüm ve şiddetten kaçarken ya da yoksul yaşamlarını iyileştirmeye çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), kayıtlı göçmen ölümlerinin sayısının büyük ölçüde hafife alınmasının olası olduğunu kaydetti. Binlerce insanın çöllerde, ormanlarda ve denizlerde tehlikeli yolculuklara çıktığını belirten örgüt, binlerce kişi yaşamını yitirse de bu ölümlerin kayda geçmediğine dikkat çekti.

IOM, küresel çapta bu yıl kaydedilen göçmen ölümlerinin toplam sayısının önceki yıllara göre daha düşük olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, bazı göç yollarında ölümlerin önemli ölçüde arttığı belirtiliyor. Örneğin, IOM sözcüsü Paul Dillon, 2018'deki 45 ölümle karşılaştırıldığında, 2020'de İspanya'nın Kanarya Adaları yolunda en az 593 ölümün belgelendiğini söyledi.

Dillion, "Güney Amerika'da da önceki yıllara kıyasla göçmen ölümlerinde bir artış kaydedildi ve çoğu Venezuelalı göçmen olmak üzere en az 104 kişi hayatını kaybetti. Bu, geçen hafta Venezuela açıklarında boğulan en az 23 kişiyi içeriyor. ABD-Meksika sınırında 381 erkek, kadın ve çocuk da yaşamını yitirdi" dedi.