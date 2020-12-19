HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 2020’de En Az 3 Bin Göçmen Hayatını Kaybetti

2020’de En Az 3 Bin Göçmen Hayatını Kaybetti

19.12.2020 02:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
2020’de En Az 3 Bin Göçmen Hayatını Kaybetti

Uluslararası Göçmenler Günü’nde Birleşmiş Milletler, bu yıl en az 3.174 göçmenin zulüm ve şiddetten kaçarken ya da yoksul yaşamlarını iyileştirmeye çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı

Uluslararası Göçmenler Günü’nde Birleşmiş Milletler, bu yıl en az 3.174 göçmenin zulüm ve şiddetten kaçarken ya da yoksul yaşamlarını iyileştirmeye çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), kayıtlı göçmen ölümlerinin sayısının büyük ölçüde hafife alınmasının olası olduğunu kaydetti. Binlerce insanın çöllerde, ormanlarda ve denizlerde tehlikeli yolculuklara çıktığını belirten örgüt, binlerce kişi yaşamını yitirse de bu ölümlerin kayda geçmediğine dikkat çekti.

IOM, küresel çapta bu yıl kaydedilen göçmen ölümlerinin toplam sayısının önceki yıllara göre daha düşük olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, bazı göç yollarında ölümlerin önemli ölçüde arttığı belirtiliyor. Örneğin, IOM sözcüsü Paul Dillon, 2018'deki 45 ölümle karşılaştırıldığında, 2020'de İspanya'nın Kanarya Adaları yolunda en az 593 ölümün belgelendiğini söyledi.

Dillion, "Güney Amerika'da da önceki yıllara kıyasla göçmen ölümlerinde bir artış kaydedildi ve çoğu Venezuelalı göçmen olmak üzere en az 104 kişi hayatını kaybetti. Bu, geçen hafta Venezuela açıklarında boğulan en az 23 kişiyi içeriyor. ABD-Meksika sınırında 381 erkek, kadın ve çocuk da yaşamını yitirdi" dedi.

Bu yıl, en yüksek can kaybı Avrupa içinde ve yolunda göç sırasında yaşandı; 1.700'den fazla göçmen hayatını kaybetti. Dillion, ölümlerin önemli bir kısmının Sahra altı Afrika'dan gelen göçmenler arasında olduğunu söyledi.

‘‘Göçmenler sadece istatistik değil’’

Göçmenlerin sadece istatistik olmadığını vurgulayan IOM sözcüsü, Bunların özellikle Corona virüsü salgını döneminde, göç ettikleri ülkelere önemli katkılarda bulunan kişiler olduklarına dikkat çekti.

Dillion, "Her gün gördüğümüz şey, sağlık tesislerindeki ve huzurevlerindeki doktorların, hemşirelerin ve destek personelinin görüntüleri. Bunların çoğu Corona virüsü salgıyla mücadele için çalışan göçmen işçiler; hayat kurtarıyorlar" dedi.

Dillion, göçmenlerin karalanıp ayrımcılığa uğramak yerine benimsedikleri toplumlara verdikleri hizmetler ve yararlı rolleri nedeniyle iyi karşılanmaları ve takdir edilmeleri gerektiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti
Kuzey Kore'de ABD radyosu dinleyen kaptan infaz edildiKuzey Kore'de ABD radyosu dinleyen kaptan infaz edildi
13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

Çıplak sahneler için o isim yardım etmiş

Çıplak sahneler için o isim yardım etmiş

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul açıklaması

O ilçede 3 gündür vaka görülmedi

O ilçede 3 gündür vaka görülmedi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Diğer Haberler

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye: AB, tutması ümidiyle Türkiye'ye el uzatmaktadır

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye önemli çağrı

Kuzey Kore'de balıkçı teknesi kaptanı ABD radyosu dinlediği için infaz edildi

Kuzey Kore'de ABD radyosu dinleyen kaptan infaz edildi

Joe Biden, Maduro ile görüşmeyi planlıyor

Joe Biden, Madoru ile görüşmeyi planlıyor

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

Slovakya Başbakanı Matovic koronavirüse yakalandı

Slovakya Başbakanı Matovic koronavirüse yakalandı

ABD Başkan Yardımcısı ve eşi canlı yayında Kovid-19 aşısı oldu

ABD Başkan Yardımcısı ve eşi canlı yayında Kovid-19 aşısı oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.