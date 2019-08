"2020'de hacı adayı sayımızı 3 bin artırmanın çabası içindeyiz"

- Gazetecilerin soruları

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bircan, "Hac için uzun yıllardır bekleyen vatandaşların durumuna ilişkin bir gelişme olup olmadığıyla" ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Türkiye'de hac için ön kaydını yaptıran yaklaşık 2 milyon 130 bin vatandaşımız şu an bekliyor. Suudi Arabistan'da Arafat ve Müzdelife'de mekanlar çok dar, fiziki şartların yetersizliği her ülke için bazen bu istenilen sayının getirilmesini engelliyor, hacı adayları belli bir kota çerçevesinde getiriliyor. 1989 yılında Ürdün'ün başkenti Amman'da alınan bir karar çerçevesinde ülke nüfuslarının binde biri oranında her ülke için kota tahsisi var. Ülkemizin nüfusu 80 milyon olduğu için bu yılki kotamız 80 bin ama vatandaşlarımızdan sürekli bu yönde bir talep geliyor. Burada bu hacı adaylarımızın belirlenmesi noktasında birkaç kriter var. Bazı ülkelerde sıra sistemi var, Malezya'da mesela. Hac için 30, 40, 50 yıl sonrasına sıra veriliyor. Hatta bu uygulamayı yerinde gördüm, bir Malezyalı kardeşimiz geldi, hac başvurusunda bulundu, kendisine 98 yıl sonrasına sıra verilmişti 2017 yılında. Bu bir yöntem, uygulanabilir mi, biraz zor."