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  4. 2020’de İzmir’in sahte ve kaçak içki bilançosu

2020’de İzmir’in sahte ve kaçak içki bilançosu

31.12.2020 10:07 | Son Güncelleme:
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2020’de İzmir’in sahte ve kaçak içki bilançosu

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 2020 yılında bin 650 şişe kaçak içki, 24 bin şişe sahte içki, 93 ton etil alkol ele geçirildi.İzmir’de sahte içki zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla sahte içki üreten şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 2020 yılına ait bilanço açıklandı.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 2020 yılında bin 650 şişe kaçak içki, 24 bin şişe sahte içki, 93 ton etil alkol ele geçirildi.
İzmir’de sahte içki zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla sahte içki üreten şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 2020 yılına ait bilanço açıklandı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonlarda bin 650 şişe kaçak içki, 24 bin şişe sahte içki ve 93 ton etil alkol ele geçirdi. Yıl boyunca ekipler tarafından düzenlenen 106 operasyonda 185 kişi yakalanırken, 21 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir’de 9 Ekim tarihinden 9 Kasım’a kadar geçen süreçte sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan toplam 39 kişi hayatını kaybetmişti.

2020’de İzmir’in sahte ve kaçak içki bilançosu

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