"2020’de Kırılan İklim Rekorları İnsanlığa Zarar Verdi"

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün raporuna göre giderek kötüleşen küresel ısınmayı, yedi kilit iklim göstergelerinin tümünde gözlemlemek mümkün. Ancak rapor, meselenin yapılan ölçümlerden çok daha fazlası olduğunu, zaten kötü geçen bu yıl içinde insanların çektiği acıları daha da ağırlaştırdığını kaydetti. 50 milyondan fazla kişi darbe aldı

Birleşmiş Milletler de yayınladığı iki raporla, iklim değişikliğiyle mücadeleye öncelik verilmesi çağrısı yaptı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gezegenin içinde bulunduğu kötü durumu gözler önüne seren bir konuşma yaptı.

Dünya Meteoroloji Örgütü, 'Küresel İklimin Durumu' raporunda, Corona virüsü pandemisi nedeniyle kısmi küresel kapanmaya gidilse de 2020 yılında insan faaliyetlerinin neden olduğu iklim değişikliğine bağlı aşırı atmosfer olaylarının yoğunlaştığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Meteoroloji Örgütü, son raporunda, giderek ısınmakta olan dünyanın 2020 yılında kasırga, orman yangını, sıcak hava dalgası, sel, kuraklık ve buzul erimesi açısından birçok rekor kırdığını kaydetti.

Raporda, "2020 yılında 50 milyondan fazla kişi iki darbeyle karşılaştı; iklimle ilgili sel, kuraklık ve fırtına gibi felaketler ve Corona virüsü pandemisi. Orta Amerika'daki ülkelerse Eta ve Iota Kasırgaları'nın etkileri, Corona virüsü ve mevcut insani krizlerden ötürü üç darbe aldı" ifadelerine yer verildi.

Rapora göre 2020, Büyük Okyanus'un orta kısımları üzerinde serinletici etkisi olan ve genellikle küresel sıcaklıkları düşüren iklim olayı La Nina'ya rağmen, şimdiye kadar kayıtlara geçen en sıcak üç yıl arasında olacak.

2020, 1800'lü yılların ikinci yarısından 1,2 santigrat derece daha sıcak olarak kayıtlara geçecek. Uzmanlar, 1800'lü yılların ikinci yarısını; kömür, petrol ve doğalgaz yakmanın sonucu oluşan ve ısıyı hapseden gazların yol açtığı ısınmanın ölçümü açısından baz olarak alıyor. Hapsolan ısının büyük çoğunluğu denizlere iletiliyor. Rapor, bu nedenle okyanuslardaki su sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaştığının altını çiziyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas, yaptığı açıklamada, "2024 yılına kadar 1,5 santigrat dereceyi geçici olarak aşma olasılığı en az beşte bir" dedi.