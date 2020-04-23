2020'de kıtlık riskiyle karşı karşıya olan beş ülke

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölümler artarken Dünya Gıda Programı (WFP) ise dünyanın karşı karşıya olduğu bir diğer önemli mesele olarak 'açlık pandemisi'ne dikkat çekiyor. WFP'ye göre bu yıl gıda ihtiyacında olacak insan sayısı ikiye katlanabilir.

Geçen yılın sonunda 135 milyon açlıkla yaşıyordu. WFP, çoğu ülkenin karantina uygulaması nedeniyle bu rakamın 265 milyona çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

WFP Başkanı David Beasley, Salı günkü açıklamasında "Koronavirüs ortaya çıkmadan önce de, birkaç farklı sebepten dolayı 2020'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük insanlık krizi yaşanacak yıl olduğunu söylüyordum" dedi.

2019'da 8.3 milyar dolar bütçesi olan WFP'nin bu yıl faaliyetlerine devam edebilmesi için 10-12 milyar dolara ihtiyacı var.

Açlık kriziyle karşı karşıya olan ülkeler hangileri?

Yemen

Yemen, savaş başlamadan önce Arap dünyasının en yoksul ülkesiydi.

Suudi Arabistan'ın 2015 yılında Husilere karşı öncülük ettiği operasyon ülkedeki durumu daha da kötüleştirdi.

BBC'ye konuşan WFP'nin başekonomisti ve Araştırma, Geliştirme, İzleme Birimi Başkanı Arif Husain, "Yemen'de 2016 yılında belki üç ya da dört milyon kişiye destek oluyorduk. Bugün bu arakam 12 milyona çıktı" dedi.