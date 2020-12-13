2020’de Senato Gündemi Yoğundu

Kongre, 2020 yılının ilk günlerini, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreciyle geçirdi.

'Görevi kötüye kullanmak' ve 'Kongre’nin çalışmasını engellemek' gerekçeleriyle Amerikan tarihinde sadece üçüncü kez görülen Senato’daki bu azil davasının sonunda, Trump, siyasi rakibi Joe Biden'ı hedef almak için ABD’nin Ukrayna'ya yapacağı yardımı kullandığı yönündeki suçlamalardan beraat etti.

Anayasa Mahkemesi Başyargıcı John Roberts, bu kararı, "ABD Başkanı, azil davasında kendisine atfedilen ilk maddeyle ilgili suçlu değildir" diyerek açıkladı.

George Washington Üniversitesi’nden Casey Burgat, "Tarih bunu hatırlamayabilir ya da tam olarak neden suçlandığı sadece bir dipnot olarak kalabilir ama bence Demokratlar, Başkan’ın azledilmeyi hakettiğine ilişkin bir zemin hazırlamaya çalışıyorlardı ya da en azından bunun temelini attılar" derken, Corona virüsü salgını, siyasi tartışmaları hızla gölgede bıraktı.

Mart ayının sonlarına doğru, virüsün yayılmasını durdurmak için getirilen kısıtlamalar, Amerikan ekonomisini zora soktu ve Kongre'yi tarihin en büyük yardım paketini geçirmeye zorladı. Corona virüsüyle mücadelenin ekonomiye verdiği zararı azaltmak için Kongre çatısı altında iki partiyi birleştiren bu karar sayesinde Amerikalılar, bir süre için de olsa rahat nefes aldı.