2020’de Senato Gündemi Yoğundu

Kongre, 2020 yılının ilk günlerini, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreciyle geçirdi.
'Görevi kötüye kullanmak' ve 'Kongre’nin çalışmasını engellemek' gerekçeleriyle Amerikan tarihinde sadece üçüncü kez görülen Senato’daki bu azil davasının sonunda, Trump, siyasi rakibi Joe Biden'ı hedef almak için ABD’nin Ukrayna'ya yapacağı yardımı kullandığı yönündeki suçlamalardan beraat etti.
Anayasa Mahkemesi Başyargıcı John Roberts, bu kararı, "ABD Başkanı, azil davasında kendisine atfedilen ilk maddeyle ilgili suçlu değildir" diyerek açıkladı.
George Washington Üniversitesi’nden Casey Burgat, "Tarih bunu hatırlamayabilir ya da tam olarak neden suçlandığı sadece bir dipnot olarak kalabilir ama bence Demokratlar, Başkan’ın azledilmeyi hakettiğine ilişkin bir zemin hazırlamaya çalışıyorlardı ya da en azından bunun temelini attılar" derken, Corona virüsü salgını, siyasi tartışmaları hızla gölgede bıraktı.
Mart ayının sonlarına doğru, virüsün yayılmasını durdurmak için getirilen kısıtlamalar, Amerikan ekonomisini zora soktu ve Kongre'yi tarihin en büyük yardım paketini geçirmeye zorladı. Corona virüsüyle mücadelenin ekonomiye verdiği zararı azaltmak için Kongre çatısı altında iki partiyi birleştiren bu karar sayesinde Amerikalılar, bir süre için de olsa rahat nefes aldı.
Temcilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "İnsanların hayatı tehlikede, şimdi parti çıkarlarını kamu yararının üzerinde tutma zamanı değil" çağrısında bulunurken, 3 trilyon dolarlık yardım paketinin Kongre’den geçmesi, 2020'de nadir görülen bir anlaşma anıydı.
George Washington Üniversitesi’nden Casey Burgat, bu durumu, "Kongre bir şey yapmak istediğinde, bu, içinde pek çok hüküm bulunan ve aslında ekonomiyi her yönüyle etkileyen inanılmaz yüksek rakamlı bir paket bile olsa, bunu yapabilir" diye yorumluyor.
Ancak Kongre, virüsten korunmak için hayata geçirilen yeni çalışma yöntemlerine uyum sağlamakta zorlandı.
Amerikan Üniversitesi’nden Molly O'Rourke, "Amerikan Kongresi, bu konuda herhangi bir düzenleme yapan son kurumlardan biriydi. Hatta uzaktan bazı oturumlar ve sınırlı oylamalar yapmış olsalar da, bu düzenlemeler geçici oldu ve tüm Kongre üyeleri tarafından tam olarak benimsenmedi" değerlendirmesinde bulundu.
Haziran ayında, George Floyd'un gözaltına alınırken ölmesi üzerine ülke çapında yaşanan protestolar sırasında Kongre üyeleri, iddialı bir polis reformu tasarısını geçirmeyi başaramadı. Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott, "Oysa bu ülke bize liderlik etmemiz için bir fırsat verdi, ama diğer taraftaki arkadaşlarım buna 'hayır' dedi" diye konuştu.
Kongre üyeleri aylarca başka bir Corona virüsü yardımı üzerinde anlaşamayınca, hayal kırıklığı devam etti. Demokratlar’ın 3 trilyon dolarlık 'Kahramanlar' anlamına gelen 'Heroes Yasası,' bunu 'aşırı harcama' olarak gören Cumhuriyetçiler nedeniyle Senato'dan geçmedi. Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, "Mevcut durumun trilyonlarca dolarlık bir paket gerektirdiğini düşünmüyorum" dedi.
2020 yılının en büyük tartışmalarından biri de Yargıç Amy Coney Barrett’ın Anayasa Mahkemesi adaylığı konusunda yaşandı. Seçime sadece günler kala, Ekim ayında Yargıç Amy Coney Barrett’ın ABD Anayasa Mahkemesi üyeliği, Demokratlar’ın tüm itirazlarına rağmen, Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato tarafından onaylandı. Oysa 2016 yılında Barack Obama’nın benzer bir atama yapmasına Senato’daki Cumhuriyetçiler tarafından seçim yılına denk geldiği için karşı çıkılmış ve ABD tarihinde daha önce hiçbir Anayasa Mahkemesi üyesi seçimlere bu kadar kısa süre kala belirlenememişti. Barrett’ın adaylığının onaylanmasıyla artık Anayasa Mahkemesi’nde denge 3’e karşı 6 oyla muhafazakarların lehinde.
Bunun üzerine Senato Azınlık Lideri Demokrat Partili Chuck Schumer, "Senato’daki Cumhuriyetçi Çoğunluk, Başkanlık seçiminin tam da ortasında halk iradesine aykırı olan ve Anayasa Mahkemesi’ne ömür boyu sürecek bir atamayı onaylayan bir karar verdi" ifadesini kullandı.
2020 seçimleri, Beyaz Saray'daki Başkanlık koltuğunun bir sonraki sahibini Demokrat Joe Biden olarak belirledi.
Ancak, Kongre 2020’yi büyük bir belirsizlikle noktalıyor. Georgia’daki iki Senato koltuğu için 5 Ocak'ta yapılacak ikinci tur seçimler, önümüzdeki iki yıl boyunca senatoyu hangi partinin kontrol edeceğini belirleyecek.