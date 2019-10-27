2020’de Teksas Trump’a Sürpriz Yapabilir mi?

Kısa süre öncesine kadar Cumhuriyetçi Parti'nin kalesi olarak kabul edilen Teksas eyaleti, demografik yapısının değişmeye başlaması nedeniyle 2020 seçimlerinde Başkan Trump açısından artık ”çantada keklik” olmayabilir.
Teksas'taki seçim çalışmalarına ağırlık veren Trump, bu yıl eyalette üç kampanya mitingi düzenledi. Gerek Demokrat, gerekse Cumhuriyetçi Parti, önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde Teksas eyaletine büyük önem veriyor.
Teksas Eyalet Panayırı, siyasi eğilimleri ne olursa olsun herkesin iyi zaman geçirdiği bir etkinlik.
Mykull Ray, ”Herkes Teksas'ın Cumhuriyetçi olduğunu varsayar. Burada yaşayan herkesin ineği olduğu, ata bindiği ya da kovboy şapkası taktığını varsaydıkları gibi” diyor.
Teksas, Cumhuriyetçi Parti'nin hala güçlü olduğu bir eyalet. Ancak son anketlere göre kayıtlı seçmenlerin sadece yüzde 45'i Başkan Trump'ı destekliyor.
Temple Gonzales, ”Trump'ın insanlara karşı davranışlarından hoşlanmıyorum. En üst kademeden aşağıya doğru herkese örnek olmalı, ama bunu görmüyorum” ifadelerini kullanıyor.
Aynı anket, katılımcıların yüzde 48'inin 2020'de Trump'a oy vermeyeceğini ortaya koyuyor.
Teksas bundan böyle Demokrat Parti için gerçekçi bir hedef olabilir. Başkan Trump'ın göç ve ekonomi politikaları Teksas'da popüler olsa da azınlık nüfusun artışının yol açtığı demografik değişim ve banliyölerde yaşayan kadınların Demokrat Parti'ye oy verme eğilimi, özellikle eyalet seçimlerinde Cumhuriyetçiler'in işini zorlaştırabilir.
Dallas’lı Cumhuriyetçi Rodney Anderson ”Ara kapansa da Teksas Demokratlar'a gitmeyecek” dese de bu sefer seçimin çok çekişmeli geçeceğini kabul ediyor. Anderson’a göre herkes sandığa gitmeli.
Trump, 2016'da Teksas'ı 9 puan farkla kazanmıştı. 2012'deyse Cumhuriyetçi aday Mitt Romney'nin Teksas'taki oy marjı 16 puandı.
2018'deki ara seçimlerde Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Senato yarışında rakibi Demokrat Beto O'Rourke'u çok az farkla mağlup edebildi.
Kırsal kesimler, Cumhuriyetçi Parti'ye büyük destek veriyor. Bu nedenle Teksas'ta sonucun ne yöne gidebileceğini düşünmek için henüz erken.
Teksas Üniversitesi’nden Shannon Bow O’Brien, ”Teksas büyüyen bir eyalet. Kentleri de büyüyor. Kentlerdeki nüfusu artan kesimse çoğunlukla Demokrat Partili seçmenler” diyor.
Teksas'taki Demokratlarsa demografik değişimi memnunlukla karşılıyor ve bağımsız seçmenleri cezbederek büyümeyi hedefliyor.
Dallas’ın Demokrat Parti Temsilcisi Tramon Arnold ”Trump'ın yaptıklarından memnun olmayan çok sayıda seçmen var. Bu insanlarsa aslında son seçimde Trump'a oy verenler” diyor.
Hayatı boyunca Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyen Larry Strauss, Başkan Trump'ın Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde ırkçı beyazların şiddet eylemine dönüşen gösterisi hakkında söylediklerini duyduktan sonra 2017'de Kuzey Teksas Yahudi Demokratik Konseyi'ni kurmuş.
Strauss, ”Donald Trump, gösteri yapan her iki tarafta da iyi insanlar olduğu açıklamasını yaptıktan sonra adeta delirdim. Cumhuriyetçi Parti üyelik kartımı iade ettim” ifadelerini kullanıyor.
Teksas'taki son anketler, Trump'ın bazı Demokrat aday adaylarının arkasında yer aldığını gösteriyor.
Trump ise meydan okurcasına ”Donald Trump Teksas'ı kaybetmeyecek, size bu kadarını söylüyorum” diyor.
Trump'ın Teksas'ı kaybetmesinin zor olduğunu düşünen uzmanlara göre özellikle azil sürecinin devam ettiği düşünülürse yine de bir yıl içinde çok şey değişebilir.
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