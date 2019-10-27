2020’de Teksas Trump’a Sürpriz Yapabilir mi?

Kısa süre öncesine kadar Cumhuriyetçi Parti'nin kalesi olarak kabul edilen Teksas eyaleti, demografik yapısının değişmeye başlaması nedeniyle 2020 seçimlerinde Başkan Trump açısından artık ”çantada keklik” olmayabilir.

Teksas'taki seçim çalışmalarına ağırlık veren Trump, bu yıl eyalette üç kampanya mitingi düzenledi. Gerek Demokrat, gerekse Cumhuriyetçi Parti, önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde Teksas eyaletine büyük önem veriyor.

Teksas Eyalet Panayırı, siyasi eğilimleri ne olursa olsun herkesin iyi zaman geçirdiği bir etkinlik.

Mykull Ray, ”Herkes Teksas'ın Cumhuriyetçi olduğunu varsayar. Burada yaşayan herkesin ineği olduğu, ata bindiği ya da kovboy şapkası taktığını varsaydıkları gibi” diyor.

Teksas, Cumhuriyetçi Parti'nin hala güçlü olduğu bir eyalet. Ancak son anketlere göre kayıtlı seçmenlerin sadece yüzde 45'i Başkan Trump'ı destekliyor.

Temple Gonzales, ”Trump'ın insanlara karşı davranışlarından hoşlanmıyorum. En üst kademeden aşağıya doğru herkese örnek olmalı, ama bunu görmüyorum” ifadelerini kullanıyor.