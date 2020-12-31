2020'de Türkiye'de neler oldu?

Hemen hepsi toplumsal izler bıraktı. 2020'nin izlerini DW Türkçe'nin haberlerinde okuyabilirsiniz.KHK’lılar: Sosyal ölüme terk edildik Görevlerine dönebilmek için OHAL Komisyonu’na başvuran KHK’lıların sayısı 126 bin 300. Ancak yalnızca 9 bin 600 kişi görevine iade edildi. İhraç edilenlerin mağduriyetlerinin listesi ise uzun. Haberi okumak için tıklayın Devlet tiyatrolarında neler oluyor? Devlet Tiyatroları’nın 150 emekçisi, yeni yılda kadro beklerken hiçbir gerekçe gösterilmeden işinden oldu. DW Türkçe’ye konuşan oyuncular, "Suçumuz ne bilmiyoruz. Herkeste bir ölüm sessizliği var" diyor. Haberi okumak için tıklayın Bir anne Ankara'dan adalet yürüyüşü başlatıyor Askeri okul öğrencisi oğlunun haksız yere darbeye teşebbüsle suçlandığına inanan anne Melek Çetinkaya, Ankara’dan adalet yürüyüşü başlatıyor. Hedefi, oğlunun tutuklu kaldığı Silivri Cezaevi. Haberi okumak için tıklayın Göçmen kaçakçılığı sektör oldu: "Yüzde yüz garantili, risk yok" DW Türkçe, sosyal medya aracılığıyla müşteri bularak Türkiye ve Avrupa’ya göçmen kaçakçılığı yapanlarla konuştu. Kaçakçılar, "Polisler cebimizde, stressiz geçiş garanti ediyorum" diyor...

Aradığınız özgürlük sayfası bulunamadı! İnternet ansiklopedi Wikipedia 2,5 yıl sonra Türkiye’de yeniden erişime açıldı. Ancak ifade özgürlüğü savunucularına göre bu çok da sevinilecek bir gelişme değil. Türkiye'de on binlerce site hâlâ engelli. Haberi okumak için tıklayın Türkiye’de vergi sistemi: Şirketlere af, çalışana yük Başta alkol ve sigara olmak üzere mal ve hizmetlere uygulanan 'dolaylı vergiler' vatandaşın cebini yakıyor. Devletin vergi gelirinin yüzde 80’i çalışandan çıkıyor. Şirketlere ise 2002’den beri sekiz vergi affı geldi. Haberi okumak için tıklayın "FETÖ'nün siyasi ayağı" niye araştırılmıyor? 15 Temmuz'un siyasi bağlantılarının araştırılması için muhalefet partileri son iki yılda mecliste en az 13 önerge verdi, hepsi AKP engeline takıldı. Son önergeyi veren CHP ise "FETÖ'cülük" suçlamalarıyla karşı karşıya. Haberi okumak için tıklayın Deprem vergilerine ne oldu? TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nun CHP'li üyesi Müzeyyen Şevkin’in, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yönelik soru önergesine aldığı yanıt, kentsel dönüşüm için harcanan paranın, toplanan vergilerin miktarına yakın olmadığını gözler önüne seriyor.

Haberi okumak için tıklayın Kızılay vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın Başkentgaz’ın 7 milyon 925 bin dolarlık bağışının Ensar Vakfı’na aktarıldığını açıklaması tepkilere neden oldu. Muhalefet vergi kaçırıldığını iddia ediyor. Haberi okumak için tıklayın "Madımak hükümlüsünün affı toplumun yüzüne atılmış tokat" Sivas Katliamı hükümlüsü Ahmet Turan Kılıç’ın af kararı ile tahliye edilmesi Almanya’da tepkiye yol açtı. AABF Başkanı Hüseyin Mat ile Yeşiller Partili Fadime Topaç karara tepki gösterdi. Haberi okumak için tıklayın Türkiye koronavirüse hazırlıklı Uzmanlara göre Türkiye koronavirüs konusunda gerekli önlemleri aldı. Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu Bilim Kurulu doğru çalışmalar yapıyor. Hekimler ve hastaneler hazır. Tek eksik, halkı bilgilendirmekte geç kalınması. Haberi okumak için tıklayın Ölüm oruçları ve devletlerin yaşatma yükümlülüğü Biri tutuklu, iki Grup Yorum üyesinin açlık grevinde kritik bir noktaya gelindi. DW Türkçe'nin konuştuğu isimler, devletlerin süresiz açlık grevlerini yaşam ihlali kapsamında değerlendirmesi gerektiği görüşünde.

Haberi okumak için tıklayın Türkiye'de Varlık Fonu’na "sınırsız" borçlanma yetkisi Türkiye'de iktidar partisi vekillerinin TBMM’ye sunduğu teklifte Varlık Fonu’nun borçlanmasında kredi sınırlarının kaldırılması öngörülüyor. Bu durum, fonla ilgili yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Haberi okumak için tıklayın Ulusal güvenlikte bir kapalı kutu: SADAT Türkiye'deki özel güvenlik şirketi SADAT'la ilgili iddialar artıyor. Cumhurbaşkanı'nın "paramiliter gücü" olduğu iddialarından Suriye'deki rolüne kadar Almanya’da da soru önergelerine giren şirketi mercek altına aldık. Haberi okumak için tıklayın Özgür Gündem davasında üç beraat Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilge Aykut için beraat kararı çıktı. Erdoğan, DW'ye "Mutlu muyum? Bilmiyorum açıkçası. 3,5 yılım gitti" dedi. Haberi okumak için tıklayın Mizaha sansürde son nokta: Erişim engeli Leman'ın kapağında yer alan Bakan Albayrak ile ilgili karikatüre internette erişim engeli getirildi. DW Türkçe'nin konuştuğu çizerlere göre AKP iktidarıyla birlikte sansür ve otosansüre zorlayan ağır bir süreç yaşanıyor.

Haberi okumak için tıklayın Alabora: İddianame sürreal bile değil hiperreal Gezi Davası'nın sanıkları arasında yer alan ve Galler'de yaşayan oyuncu Memet Ali Alabora, Gezi eylemleri, dava süreci ve yeni yaşamına dair DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Haberi okumak için tıklayın Gezi davasında beraat ve tahliye: "Şaşkın ve mutluyuz" Gezi Eylemlerine ilişkin devam eden davada sanıklara beraat, tutuklu iş insanı Osman Kavala’ya tahliye çıktı. Beraat kararı alan sanıklar, şaşkın ve mutlu olduklarını söyledi. Haberi okumak için tıklayın Kadına şiddetle mücadelede Diyanet tavsiyeleri Türkiye'de Diyanet'e bağlı rehberlik bürolarından şiddet gören kadınlara verilen tavsiyeleri araştırdık. Kadın hakları savunucularına göre gelen tavsiyeler kimi zaman kadın hakları için verilen mücadeleyi zorlaştırıyor. Haberi okumak için tıklayın Göçmen olmak: Taş atmayın, biz zaten savaştan yorulduk Edirne'deki binlerce göçmen arasında Avrupa’da daha iyi bir hayat kurma hayaliyle kalabalığa karışan Türk vatandaşları da var. DW Türkçe muhabiri Tunca Öğreten'in Yunanistan sınırından izlenimleri:

Haberi okumak için tıklayın AB-Türkiye hattında kriz diplomasisi Erdoğan’ın göçmenleri sahaya sürerek, mülteci kartını oynamasına sert tepki gösteren AB, ödün vermemekte kararlı. Sınırları açmak istemeyen AB, 2016 Mülteci Mutabakatını iyileştirme arayışında. Haberi okumak için tıklayın Kadınlar tüm engellere rağmen sokakta olacak Kadın örgütleri 8 Mart’ta şiddet, eşitsizlik ve cinsiyetçiliğe karşı seslerini yükseltecek. Eylemlerde barış talepleri de dile getirilecek. Haberi okumak için tıklayın Babacan'ın yeni partisinde hedef "Türkiye partisi" olmak AKP'den istifa eden Ali Babacan'ın yeni partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na sunuldu. Partinin resmi adı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) olacak. Kuruculardan Ünsal'a göre hedef "Türkiye partisi" olmak. Haberi okumak için tıklayın "Casus avukat" davası Ankara’da başlıyor Yabancı büyükelçiliklere çalışan ve iltica talep eden Türk vatandaşlarının bilgilerini toplamakla suçlanan Yılmaz S.’nin davası Perşembe günü başlıyor. Türk makamları 2 bin 329 dosyanın ele geçirildiğini öne sürüyor.

Haberi okumak için tıklayın Bir yargı trajedisi: Odatv tutuklamaları Odatv çalışanlarının tutuklanması ve ardından sitesinin erişime engellenmesi, yargıya “İstanbul Grubu“ denilen kişilerin etkisini tartışmaya açtı. Peki yargı kararlarına gerçekten görünmez bir güç mü etki ediyor? Haberi okumak için tıklayın Adaletin kör noktası: "Delil yoksa gizli tanık var" Türkiye’de hemen her siyasi davada gizli tanıklar öne çıkıyor. Ceza davalarında uzman hukukçulara göre bu kurum, hakikati ortaya çıkarmak için değil, cezalandırmaya yönelik suça delil oluşturmak için kullanılıyor. Haberi okumak için tıklayın Ekranların koronavirüs sınavı Koronavirüs, medyayı ağır bir sınavdan geçiriyor. İletişim uzmanları Türkiye’de “sorumlu gazetecilik” ilkelerinin uygulanmadığından yakınıyor ve bazı yayınların "virüs derecesinde" tehlikeli olduğu uyarısı yapıyor. Haberi okumak için tıklayın Hekimlerden uyarı: Başka hiçbir virüs böyle değil Türkiye’deki mevcut durumu DW Türkçe’ye anlatan hekimler, “100 kişiye test istiyorsak 1-2’sine yapılıyor” diyerek hastanelerin tanı konmamış vakalarla dolu olduğunu söylüyor.

Haberi okumak için tıklayın Prof. Başer: Türkiye mevcut bütçe ile böyle bir salgına hazır değil Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelede aldığı önlemler yeterli mi? 65 yaş üstü kişilere yönelik sokağa çıkma yasağı etkili olacak mı? Michigan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Başer DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı. Salgında mahpuslar arası ayrım doğru mu? Koronavirüs salgını cezaevlerini de tehdit ederken AKP ceza infaz düzenlemesine ilişkin taslak metni TBMM’ye sundu. ‘Terör örgütü’ suçlamalarından tutulan mahpusların düzenleme dışında tutulması tepkilere neden oldu. Haberi okumak için tıklayın İtalyan doktor: Kimsenin kimseyle buluşmaması sağlanmalı İtalya’da koronavirüsün en ağır kayıplara neden olduğu Bergamo’daki Papa 23. Jean Hastanesi’nden Prof. Dr. Luca Lorini, DW Türkçe’ye konuştu. Lorini, "Evde kaldığınız her gün binlerce hayatı kurtarırsınız" diyor. Haberi okumak için tıklayın TTB: Hükümet ekonomiyi halk sağlığına tercih ediyor Koronavirüs Türkiye geneline yayılırken, hükümet genel bir sokağa çıkma yasağı almamakta ısrarlı. İş yerlerinin kapatılmadığına dikkat çeken uzmanlar ise hükümeti halk sağlığından çok ekonomiyi düşünmekle suçluyor.Haberi okumak için tıklayın

CHP’li belediyeler bakanlıkla davalık oldu CHP’li belediyeler, İçişleri Bakanlığının koronavirüs mağdurları için bağış toplamalarını engellemesini yargıya taşıdı. Hukukçulara göre, Bakanlığın müdahalesi anayasaya uygun değil. Haberi okumak için tıklayın Türkiye'nin gönüllüleri koronavirüse karşı Türkiye'nin Koronavirüs ile mücadelesi devam ederken halktan çok sayıda gönüllü de hem sağlık çalışanlarına hem de yaşlı ve ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek için kolları sıvadı. Haberi okumak için tıklayın İmamoğlu: Onlar siyasetinde boğulsun DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bağış krizi ile ilgili olarak "Onlar siyasetinde boğulsun" diyerek ihtiyacı olanlara katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi. Haberi okumak için tıklayın Korona günleri artan şiddete acil önlem gerektiriyor Kadın örgütlerine göre Türkiye’de şiddet mağdurları artıyor. Sığınma evleri çoğaltılmalı. Resmi makamlar kadınların haklarını koruyan çağrılar yapmalı. 6284 sayılı yasanın uygulama koşulları pandemiye göre uyarlanmalı.

Haberi okumak için tıklayın Türkiye döviz ihtiyacını nasıl karşılayacak? Türkiye'nin salgın nedeniyle döviz getiren gelirleri sekteye uğradı. Türkiye şimdilik IMF'ye başvuruda bulunmadı. Ancak uzmanlar, Türkiye’nin döviz ihtiyacı için IMF ve Merkez Bankası'nı adres olarak gösteriyor. Haberi okumak için tıklayın Pandemi döneminde Türkiye'de göçmen ve mülteciler Özellikle toplumun en yoksul kesimlerini vuran koronavirüs salgınında mülteci ve göçmenler de zorlu bir mücadele veriyor. Pandemi, Türkiye gibi ağır bir göç yükünün altına giren ülkeler için ayrı bir sınav niteliğinde. Haberi okumak için tıklayın Dünyada Covid-19, Türkiye’de kuş gribi Dünya Sağlık Örgütü’nün Mart ayından beri Covid-19 kabul ettiği vakaların, Türkiye’de hâlâ Avian Influenza (kuş gribi) veya Mers Cov (Ortadoğu solunum sendromu) olarak kayda geçtiği iddia ediliyor. Haberi okumak için tıklayın Türkiye’de salgının gerçek boyutu sorgulanıyor Türk Tabipleri Birliği ve halk sağlığı uzmanları, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasının tam tersine Türkiye’de koronavirüs salgınının kontrol altında olmadığını söylüyor.

Haberi okumak için tıklayın Çakıcı’nın tahliyesi ne anlama geliyor? Türkiye’de 90’lı yıllardaki mafya-siyaset ilişkilerinin odağında yer alan isimlerden olan Alaattin Çakıcı’nın Yeni İnfaz Yasası kapsamında tahliyesi, suç örgütleri ile siyaset arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme getirdi. Haberi okumak için tıklayın Bir milyon tatil paketinde iade krizi Türkiye’deki turizm acenteleri pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Erken rezervasyonda satılan bir milyon tatilin müşterileri, ödediği paranın iade edilmesini istemeye başladı. Haberi okumak için tıklayın COVID-19: Türkiye yurtdışında nereye, nasıl destek sağlıyor? Türkiye'nin yaptığı tıbbi malzeme yardımları neler? Peki, bu yardımların Türkiye'nin dış politikasındaki yeri ne? Uluslararası ilişkiler uzmanları, Türkiye’nin koronavirüs yardımlarını DW Türkçe’ye değerlendirdi. Haberi okumak için tıklayın Korona günlerinde Diyanet'e "nefret suçu" tepkisi Diyanet’in eşcinselleri salgın hastalıkların kaynağı olarak göstermesine LGBTİQ derneklerinden de tepki geliyor. Kaos GL, “Kamu kaynaklarıyla yurttaşların nefret suçuna maruz bırakılmasını konuşuyoruz" dedi.

Haberi okumak için tıklayın "Salgında birbirimize kenetlendik" Virüse yakalandı, iyileşti. Dr. Emre Eşkazan, yeniden göreve başlarken plazma bağışıyla bir hastaya umut oldu. Hemşire Aycan Kelez ise “Hiç bu kadar kenetlenmemiştik” diyor. Emine Algan doktor ve hemşirelerle konuştu... Haberi okumak için tıklayın Tiyatro emekçileri devlet desteği bekliyor Salgın döneminde perde kapatan tiyatrolar zor günler yaşıyor. 2 bin tiyatro emekçisi, "Tiyatromuz Yaşasın" diye imza kampanyası başlattı. Tiyatroculara göre koronadan sonra sanat faaliyetlerinin devamı için destek şart. Bankadan KHK yanıtı: Kartı ihraç nedeniyle kapatıldı TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na Halkbank tarafından gönderilen belge, KHK ile ihraç edilmenin kredi kartlarına kısıtlama getirilmesine gerekçe olarak gösterildiğini ilk kez ortaya koydu. Haberi okumak için tıklayın Sağlık çalışanlarının Covid-19 talebi: Meslek hastalığı olsun Türkiye’de sağlık çalışanları, Covid-19’un iş kazası veya meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak iş kazası için enfekte olduğu anın kanıtlanması gerek.

Haberi okumak için tıklayın AVM’lerde önlemler müşteri ve çalışanlar için yeterli mi? Türkiye’de normalleşme çalışmaları kapsamında AVM’ler 11 Mayıs’ta açılıyor. Karara yönelik tartışmalar ise sürüyor. DW Türkçe, AVM çalışan ve yöneticileri, sendika temsilcisi ve halk sağlığı uzmanıyla konuştu. Haberi okumak için tıklayın Barolardan hükümete çağrı: Demokratik bir süreç işletilmiyor Türkiye'de 51 baro ortak açıklamayla, baroların seçim sistemini değiştirme hazırlığındaki hükümeti protesto etti. Barolar, hükümeti "Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine aykırı davranmakla" suçluyor. Haberi okumak için tıklayın Başak Demirtaş DW Türkçe'ye konuştu Koronavirüs önlemleri kapsamında cezaevlerinde uygulanan görüş yasağı aileleri tedirgin ediyor. Eşi Selahattin Demirtaş'ı görmek için yaklaşık dört yıldır her hafta Diyarbakır’dan Edirne’ye giden Başak Demirtaş, kaygılarını DW Türkçe'ye anlattı. İstanbul Sözleşmesi neden hedef oluyor? Kadın örgütleri İstanbul Sözleşmesi’ni hedef alan açıklamalara tepkili. "Sözleşme'nin tek amacı şiddete karşı şiddete uğrayanı korumak" diyen AKP’li Canan Kalsın’a göre bu algıyı bulandırmak isteyenler var.

Haberi okumak için tıklayın Almanya'dan Türkiye'ye bu yaz turist gidecek mi? Koronavirüs önlemlerini gevşetmeye başlayan Türkiye, Haziran'da turizm sezonunu açmayı planlıyor. DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Almanya Dışişleri ise yaz dönemi için öngörüde bulunamadıklarını belirtiyor. Haberi okumak için tıklayın Doğu Akdeniz’de kartlar yeniden karılıyor Doğu Akdeniz ve Libya için yürütülen güç mücadelesinde tansiyon tırmanıyor. Türkiye ile Fransa arasındaki rekabeti ve İsrail ile Türkiye arasında normalleşme sinyallerini uzmanlar DW Türkçe’ye değerlendirdi: Haberi okumak için tıklayın Salgında cezaevindeki çocuklar için önlem çağrısı İnsan hakları aktivisti Zafer Kıraç, yaptığı çağrıyla salgın günlerinde cezaevindeki çocukların durumuna dikkat çekti. Kıraç, Adalet Bakanlığı'nın bu çocuklar için harekete geçmesini istiyor. Haberi okumak için tıklayın RTÜK linç kampanyalarına zemin hazırlamakla suçlanıyor Yayınları denetlemek ve düzenlemekle görevli RTÜK, bu görevini yapmayıp linç kampanyalarına zemin hazırlamakla suçlanıyor. Gazeteciler ve avukatlar RTÜK’ün "infaz kurumuna" dönüştüğü uyarısında bulunuyor.

Haberi okumak için tıklayın Ekonomi dünyasında ithalata vergi endişesi Hükümetin 4 binden fazla ürünün ithalatına ek vergi koyması ve Bakan Albayrak’ın "İthalat kolay olmayacak" sözleri, ekonomi dünyasında tartışma yarattı. Uzmanlara göre, asıl amaç Türkiye’den döviz çıkışını önlemek. Haberi okumak için tıklayın Muhalefetten iktidara kayyum tepkisi: Sandık gaspediliyor İçişleri Bakanlığı’nın 5 HDP’li belediyeye kayyum ataması iktidar-muhalefet gerilimini tırmandırıyor. Kayyumların halkın sandığa inancını kırdığında hemfikir olan muhalefet iktidara "demokrasiye dön" çağrısı yapıyor. Haberi okumak için tıklayın Türkiye 90’lı yıllara geri mi döndü? Türkiye, "Kayıplar Haftası"na ağır bir bilançoyla girdi. İnsan Hakları Derneği (İHD) 1990’lardan bugüne 1338 kişinin kayıp olduğunu belirledi. Hükümet ise "kayıplar aydınlanacak" vaadini yineliyor. Haberi okumak için tıklayın Pandemi günlerinde seks işçileri: "Çalışmak zorundayız" Korona nedeniyle genelevler kapatıldı ancak maddi sıkıntı yaşayan seks işçileri çalışmaya devam ediyor. Kayıtsız seks işçilerinin yanısıra ücretsiz izne çıkartılan vesikalı seks işçileri de merdivenaltı işlere kayıyor.Haberi okumak için tıklayın

Libya’da oyun kurucu artık Türkiye mi? Türkiye Libya’da Rusya ile karşı karşıya gelir mi? Erdoğan’ın BAE ile Libya üzerinden yürüttükleri ideolojik güç mücadelesinin gerisinde ne yatıyor? Uzmanlar DW Türkçe’ye değerlendirdi. Haberi okumak için tıklayın Polis şiddetinin sebebi: "Eğitim eksikliği" Emekli emniyet müdürü Feramuz Erdin, son günlerde tepkilere neden polis şiddetini eğitim eksikliğine bağlıyor. Erdin, “FETÖ ile mücadelede işe alımlar hızlı oldu. Bu nedenle eğitimler aksamış olabilir” diyor. Haberi okumak için tıklayın Yanan yeşil alanlar yapılaşmaya açılır mı? Antalya’nın Kaş ilçesinde yanan yeşil alan akıllara ‘yapılaşmaya mı açılacak?’ sorularını getirdi. Uzmanlar, "doğal park" olan bu alanın yansa bile yapılaşmaya açılmasının zor olduğu görüşünde. Haberi okumak için tıklayın Barış Çakan cinayeti ve nefret suçları Ankara’daki Barış Çakan cinayeti, Türkiye’de nefret suçu tartışmalarını gündeme taşıdı. Hukukçular, siyasetteki yaygın "ötekileştirici" söylemin nefret suçunu beslediğinden ve cezasız bırakıldığından yakınıyor.

Haberi okumak için tıklayın Sosyal medyaya ilişkin resmi öneriler ne ifade ediyor? İletişim Başkanlığı’nın yayımladığı Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu, kriz dönemlerindeki bilgi kirliliğine dair birçok öneri içeriyor. Ancak kılavuz sosyal medyada tek sesliliği hedeflediği yönünde eleştiriliyor. Haberi okumak için tıklayın Hukukta "çoklu baro" çıkmazı Hükümet, baroların seçim sistemini değiştirecek ve çoklu baro yapılanmasının önünü açacak düzenlemede ısrarlı. "Çoklu baro yandaş barodur" diyen barolar ise AKP ile MHP’yi düzenlemeden vazgeçirmeye çalışıyor. Haberi okumak için tıklayın Turizm Bakanı Ersoy: 2019 rakamlarını beklemek yersiz olur Turizmde salgın önlemleri ve beklentilerle ilgili DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Turizm Bakanı M. Nuri Ersoy, "işletmelerin bu seneki hedefinin kâr değil, sektörün tekrar çarklarını döndürmesi olduğunu" söyledi. Bazı şehirlerde vaka sayıları tırmanışta Salgının baştan beri düşük seyir izlediği Mersin, Diyarbakır ve Gaziantep’te son bir-iki haftadır Covid-19 vakaları ciddi oranda artıyor.

Haberi okumak için tıklayın "Ayasofya milliyetçilerin elindeki oyuncak" Sosyolog Ayhan Aktar, yine gündemde olan Ayasofya’yı "milliyetçilerin elindeki oyuncak" olarak tanımlıyor. Siyaset bilimci Baskın Oran’a göre iktidarın Ayasofya hamlesi, sıkışmışlık içinde nefes almaya çalışma çabası. Haberi okumak için tıklayın Prof. Dr. Görür: Bingöl 7 büyüklüğünde depremin habercisi Bingöl-Karlıova hattında bir deprem olabileceği konusunda daha önce uyarıda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, “Ben bunu ilk 2003’te söyledim. 17 yıl sonra deprem oldu. Alınması gereken tedbirler alınmıyor” dedi. Haberi okumak için tıklayın Cezaevlerinde korona ölümleri: Süreç şeffaf yönetiliyor mu? Adalet Bakanı Gül ile Yardımcısı Kuş’un cezaevlerindeki ölüm sayılarına ilişkin yaptığı farklı açıklamalar tartışma konusu oldu. İnsan hakları savunucuları, ölümlerin sayısının gizlendiğini öne sürüyor. Koronavirüsün 100 gününde Türkiye ekonomisi Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir ekonomik fatura çıkardı. Peki, ekonomi yönetimi bu faturayı sınırlamak için hangi önlemleri aldı, bu önlemler ne kadar etkili oldu? Bir kronoloji…

Haberi okumak için tıklayın Gıda enflasyonu dünyada düşüyor, Türkiye’de artıyor Küresel gıda fiyatları gerileme gösterirken, Türkiye’de gıda enflasyonunda artış sürüyor. Dünya gıda enflasyonu ile Türkiye gıda enflasyonu arasındaki makasın özellikle salgın aylarında daha da genişlediği görülüyor. Haberi okumak için tıklayın Türkiye'nin yeni seçmen kitlesi: Z kuşağı Yakın geleceğin seçmenleri olan "Z kuşağı" bir anda Türkiye’nin en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. Peki, "dijital nesil" olarak bilinen bu kuşak kimleri kapsıyor ve bu gençler geleceğe nasıl bakıyor? Haberi okumak için tıklayın Üniversiteli işsizlerin sayısı hızla artıyor Türkiye'de işsizlik sorunu, koronavirüs salgınıyla birlikte tarihi seviyelere ulaştı. TÜİK verileri işsizlikte düşüş gösterse de uzmanlar iş gücündeki azalmanın rekor seviyelere geldiğine dikkat çekiyor. Haberi okumak için tıklayın Suruç Katliamı: "Adaletin sağlandığı gün güneşli bir gün olacak" Suruç’ta 20 Temmuz 2015 tarihinde 33 kişinin hayatını kaybettiği, 150’den fazla kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısının üzerinden beş yıl geçti ancak acılar dünkü gibi taze. Sinem Kılıç, acısı dinmeyenlerden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil hayali gerçek olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun yıllardır hayali olan yerli otomobili üretme vizyonu kapsamında fabrika için temel attı. Ancak proje zor bir dönemde ilerliyor.Haberi okumak için tıklayın HRW raporu: "Cezasızlık, polis ve bekçiyi kötü muameleye teşvik ediyor" İnsan Hakları İzleme Örgütü raporu, polis ve bekçilerin uyguladığı işkence ve kötü muamele vakalarının artışına dikkat çekerken, iddiaların soruşturulmadığını ya da suçların cezasız bırakıldığını ortaya koyuyor. Haberi okumak için tıklayın Güneydoğu’da vaka sayısı artıyor: "Resmi rakamlar çelişkili" Resmi rakamlara göre Güneydoğu Anadolu’da günlük yeni vaka sayısı 265. Sahada çalışan uzmanlarsa, yalnızca Diyarbakır ve Urfa’daki vaka sayılarının 600’ü geçtiğini söylüyor ve sayıları çelişkili buluyor. Haberi okumak için tıklayın Covid-19: "Nüktedan, kalender, alanında yetkin bir hekimdi" Pandeminin başından beri 52 sağlık emekçisi hayatını kaybetti. Oğlunun "melek gibi adam", meslektaşlarının da "hasta-hekim ilişkisinde örnek alınacak bir hekim" diye tanımladığı Dr. Yücel Kutun da bu isimlerden biri.

Haberi okumak için tıklayın "Dini yapılar tarafından kuşatılmış bir devlet var" Akademisyenlere göre, Türkiye’de yasak olmalarına rağmen faaliyet göstermeyi sürdüren tarikatlar kendilerini siyasetin ana aktörleri olarak görüyor. Kaçırılmalar alenileşti mi? İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınıp serbest bırakılan Bahtiyar Fırat’tan bir haftadır haber alınamıyor. Ailesi "devlet kaçırdı" diyor, muhalefet iktidara "kaçırılmalar alenileşti" çıkışında bulunuyor. Haberi okumak için tıklayın İzmir depremi: İki el, bir kader İzmir’de yaşanan deprem, enkaz başında bekleyen insanlarda öfkeyi de umudu da canlı tutuyor. Ailesinin, cansız bedenini beklediği Ali B. ile itfaiye memurunun parmağını sıkı sıkıya tutan Elif’in ‘faili’ aynı. Haberi okumak için tıklayın Suç işleyen kamu görevlilerine cezasızlık mı uygulanıyor? Polisin sıktığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Enes Ata ve Mahsum Mızrak dosyasında sanık polisler hakkında verilen beraat kararı onandı. Hak örgütlerine göre bu cezasızlık ne ilk ne de son.