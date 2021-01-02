2020'de uçak kazalarında ölenlerin sayısı, bir önceki yıla göre arttı

Hayatını kaybedenlerin sayısının fazla olmasına karşın 2020 içindeki kaza sayısı ise azaldı.

Pakistan'nın Karaçi kendinde düşen ve 86 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası da 2020 verileri arasında öne çıkıyor.

Ancak sonrasında sorumluluğu kabul ederek, kurbanların ailelerine 150'şer bin dolar ödeneceği açıklandı.

176 kişinin hayatını kaybettiği bu olay sonrası İran bir süre sorumluluğu üstlenmeyi reddetmişti.

İran silahlı kuvvetleri tarafından, roket sanılarak düşürülen Ukrayna havayolları uçağı da değerlendirmeye alındı.

To70'den yayımlanan açıklamaya göre, büyük uçak kazaları değerlendirmesine, yasadışı müdahale sonucu gerçekleşen havacılık faciaları da eklendi.

Hava trafiğini takip eden Flightradar 24 sitesi, Covid 19 salgını nedeniyle yapılan uçuş sayısının yüzde 42 oranında azaldığını kaydediyor.

Koronavirüs salgınına karşın 2020 yılına ilişkin veriler, uçak kazalarında daha fazla insanın hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

2019 yılında 86 uçak kazası gerçekleşirken, 2020'de 40 kaza yaşandı.

2020'ye ait veriler arasında, 3 kişinin hayatını kaybettiği Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte yaşadığı kaza da yer alıyor.

Küresel havacılık endüstrisinin kayıtlar tutulmaya başladıktan bu yana en güvenlik yılı 2017 oldu. O yıl hiç ölümlü yolcu uçağı kazası gerçekleşmedi.

