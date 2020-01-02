2020'de vergilere uygulanacak zam oranları nedir?

Resmi Gazete'de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'ne göre ise 2020 yılına ait emlak vergi değerleri, 2019 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 11,29) kadar artırılarak hesaplanacak.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği'ne göre konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 47 kuruş, diğer belediyelerde 35 kuruş olarak hesaplanacak.

Türkiye'de 2020 yılı için öngörülen vergi zamlarının bazıları 1 Ocak itibarıyla devreye girdi. Kimi vergi artışları ise önümüzdeki aylarda uygulanmaya başlanacak.

Buna göre mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon lira üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi tutulmuştu.

Yeni gelir vergisi dilimleri, 2020 yılı için belirlenen 2 bin 324 TL asgari ücret üzerinden düşünüldüğünde bu ücretle çalışan işçiler, eylül ayından sonra ikinci vergi dilimine girecek.

İkinci vergi dilimi ise 40 bin TL'den 49 bin TL'ye çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni gelir vergisi dilimlerine göre yüzde 15 gelir vergisine tabi ilk vergi dilimi için gelir 18 bin TL'den 22 bin TL'ye çıkarıldı.

5-7,5 milyon liraya kadar binde üç, 7,5-10 milyon lira arasına binde 6 ve 10 milyon liradan fazla değerde gayrimenkulü olanlara da binde 10 oranında vergi getirilmişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bu yasanın bazı vatandaşlar için haksızlık olduğunu dile getirerek yeniden bir düzenleme yapılması talimatı verdiği belirtilmişti.