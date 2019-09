2020'de yeni bir resesyon ihtimali tahminleri ne kadar gerçekçi?

Son yıllarda, bu korku yatışmış, ilgi gerilemişti. Bu yıl Nisan ayında Aspen Institute Economy Strategy Group'un, iş çevrelerinde liderlik konumunda olan 60 kişinin, ekonomistlerin ve siyasi liderlerin katılımıyla düzenlediği konferans ardından yayımlanan "*Expanding Economic Opportunity for More Americans Bipartisan Policies to Increase Work, Wages, and Skills*" ( Daha fazla Amerikalı için fırsatları, istihdamı, ücretleri ve vasıfları arttıracak bipartizan politikalar) başlıklı rapor, hedge fonu yöneticisi milyarder Ray Dalio'un toplantıdan bir kaç gün önce yayımlanan, "Why and how capitalism needs to be reformed" (Kapitalizmi neden ve nasıl yeniden şekillendirmek gerekiyor?) başlıklı denemesi bu korkunun ve ilginin yeniden canlandığını gösteriyordu.

Dalio denemesine, sağ ve sol popülizmin 1930'ları anımsatan biçimde yükselmeye başladığını, kapitalizm için seçeneğin giderek "evrim geçirmek ya da ölmek" arasında şekillendiğini savunuyordu. Dalio'ya göre daha "sürdürülebilir" bir kapitalizm gerekliydi.