2020'den Türk Halkının Beklentisi Neler?

VOA Türkçe, 2019’un son gününde Ankara, Diyarbakır ve Mersin’de vatandaşlara mikrofon uzattı ve geride bıraktığımız yıla ilişkin görüşleriyle yeni yıldan beklentilerini sordu.

Çoğunlukla ekonomik gidişattan yana endişelerini vurgulayan vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşamayacakları bir yıl diledi.

Ankara’da vatandaşların bir kısmı adalet sorununu işaret ederken bir kısmıysa kadın cinayetleri, çocuk istismarı gibi konulara değindi. Ekonomi de gündeme gelen konulardandı.

Diyarbakırlılar’ın 2020’den beklentisi iş ve huzur

2019 yılını geride bırakan Diyarbakırlılar, en çok işsizlikten şikayetçiydi. Diyarbakırlılar, çok umutlu olmasa da, yeni yılda daha fazla iş ve iyi bir ekonomi beklentisi içinde. Vatandaşlar 2019’un en önemli sorunları arasında mülteci sorunu ve işsizliği sayıyor. Asgari ücrete yapılan zammın beklentiyi karşılamaması da gündeme gelen konulardan.

Mersin’de gündem hayat pahalılığı

Mersin’de ise vatandaşlar ekonomik durum ve hayat pahalılığından şikayet etti. Bazıları her şeyin daha güzel olacağına dair umudunu dile getirirken bazılarıysa her şeyin aynı kalacağına dair kaygılarını dile getirdi. Bazı vatandaşlarsa varlıklı ve yoksul kesim arasındaki uçurumdan duydukları rahatsızlığı aktardı.

