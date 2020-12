2020'nin en iyi oyunları ve en büyük hayal kırıklıkları

Journey to the Savage Planet da tek başına veya bir arkadaş ile oynanabilen renkli bir macera oyunu olarak listeye girdi.

İnternet üzerinden yayın yapan kişilerin de sıklıkla oynadığı Among Us, kısa süre önce Nintendo Switch'e de çıktı.

Takım halinde bir uzay gemisini tamir etme görevini yaparken takımın içindeki sabotajcının bulmaya çalışıldığı Among Us, bu yıl arkadaş grupları arasında çok popülerdi.

Son dönemde oyun haberlerini takip ettiyseniz hangi oyunu kast ettiğimi anlamışsınızdır.

En iyi oyunlar

2020'nin en iyi oyunu olabilecek iki oyun öne çıkıyor. Bunlardan biri Nintendo'nun şirin ada oyunu Animal Crossing ve Playstation'a özel olarak piyasaya çıkan The Last of Us Part 2.

Bunlar kadar fark yaratan başka bir oyun bu yıl piyasaya çıkmadı.

Oyunlardan ilki yarattığı uzaklara gitme hissi ve dünyayı daha iyi bir yer olarak göstermesi nedeniyle övgü toplarken ikincisi dramatik hikaye anlatımı, çığır açan karakter gelişimi ve oyunun ardından bıraktığı duygusal etki ile takdir aldı.