2020'nin en iyi oyunları ve en büyük hayal kırıklıkları

17 milyon kişi tarafından indirilmiş olsa da, ücretsiz rol yapma oyunu Genshin Impact'i de duymamış olabilirsiniz.

Journey to the Savage Planet da tek başına veya bir arkadaş ile oynanabilen renkli bir macera oyunu olarak listeye girdi.

Mobil cihazlarda çalışan Little Orpheus onlardan biriydi. Komedyen Glenn Moore oyun için "Sanki Pixar bir oyun yapmış gibiydi" diyor.

Tüm oyuncuların bildiği FIFA, Fortnite ve Call of Duty gibi oyunların yanı sıra bu yıl az bilinen oyunlar da insanları kendine çekti.

Pek çok kişi pandemi sırasında bu ve benzeri deneyimler sunan oyunlarla hayata tutundu.

Issız bir adada kapitalist bir rakuna borcunuzu ödemek için şalgam toplamak…

Oyunun güzel estetik özellikleri ve keşfe açık dünyası bu listeye girmesini sağladı.

Sokağa çıkma yasakları için en güzel oyunlar

Takım halinde bir uzay gemisini tamir etme görevini yaparken takımın içindeki sabotajcının bulmaya çalışıldığı Among Us, bu yıl arkadaş grupları arasında çok popülerdi.

İnternet üzerinden yayın yapan kişilerin de sıklıkla oynadığı Among Us, kısa süre önce Nintendo Switch'e de çıktı.

Oynaması çok basit olan bu oyun arkadaşları ve aileleri bir araya getirebilmesi nedeniyle övülüyor.

Listedeki bir diğer oyun da Hades. Aksiyonlu rol yapma oyunu, bağımlılık yapıcı bir oynanış tarzına ve oynaması kolay bir formata sahip.

Call of Duty: Warzone oyunu da iletişim kurmanın bu kadar önemli olduğu bir dönemde arkadaşları bir araya getirdiği için listede.

70 milyondan fazla indirilen bu ücretsiz oyun çok sayıda kişinin konsollarını tekrar televizyonlarına bağlamasına vesile oldu.

En büyük hayal kırıklıkları

Oyun muhabiri Shay Thompson, bu yılki en büyük hayal kırıklığının tüm oyun fuarlarının iptal edilmesi olduğunu söylüyor.

Oyunlar konusundaki hayal kırıklıklarına gelince, bu alanda açık ara birinci olan tek bir oyun var.