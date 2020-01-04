2020'nin en önemli astronomi olayları neler ve ne zaman olacak?

En ünlü meteor yağmuru ise her yıl Ağustos ayında doruğa çıkan Perseid yağmurudur. Perseid meteoru, Swift-Tuttle adlı kuyruklu yıldızın minik bir parçasıdır.

Dünya atmosferine çarpan meteorların sayısının artması ile oluşan olay, meteor yağmuru ya da yıldız kayması olarak adlandırılır.

Meteor yağmurları Temmuz ortasından Ağustos ortasına kadar her gece izlenebilen ve heyecanla beklenen gökyüzü olaylarından biridir.

Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı "Süper Ay" olarak adlandırılıyor.

Bu yıl boyunca Süper Ay, göktaşı yağmurları, Güneş tutulması ve gezegenlerin "öpüşmesi" gibi önemli gök olaylarının yaşanması bekleniyor.

2020 yılı gökbilimciler ve amatör gözlemciler için heyecanlı bir yıl olacak.

Bu yıl meteor yağmurunun doruğa çıktığı tarih 12 Ağustos gecesi olacak.

Manhattanhenge ya da New York binaları arasında günbatımı

Bu olgu, New York kentinde yaşayanların aşina olduğu bir şey. Güneş Manhattan'ın ünlü kesişen caddeler örgüsü ile mükemmel bir hizaya girer, gökdelenler arasından güneş gözden kaybolur.

Manhattanhenge yılda iki kez meydana gelir: 29 Mayıs ve 13 Temmuz. Ancak 30 Mayıs ve 12 Temmuz'da da gökdelenler arasına sıkışmış yarım güneş gözlenebilir. Gözleyebilecek en iyi noktalar ise 42, 57, 34, 23 ve 14. Caddelerdir.

Geminid meteor yağmuru

Geminid (İkizler) meteor yağmuru her yıl Aralık ayında gözlenen bir uzay olayı. Dünya Güneş'in etrafındaki yörüngesinde ilerlerken, 3200 Phaethon adlı küçük gezegenden saçılan parçaların arasından geçiyor.

Bu parçalar atmosfere girdiğinde ışık saçarak parçalanıyor. Karanlık bir gecede saatte 120 meteor görmek mümkün olabiliyor. Bunların hızı 130 bin km'ye düştüğü için çıplak gözle daha kolay gözlenebiliyorlar.

Bu olayın doruğa çıkacağı tarih ise bu yıl 14-15 Aralık olacak.

Meteorlar oldukça parlak ve farklı renklerde gözlenebilecek. Havai fişeklerde olduğu gibi bu meteorlarda da sodyum ve kalsiyum gibi maddelerin olması, atmosfere girip yanmaya başladıklarında renk oluşuma neden oluyor.