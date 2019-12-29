MAGAZİN
  4. 2020’nin en şanslı burcu onlar olacak

2020’nin en şanslı burcu onlar olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 13:50 | Son Güncelleme

Astroloji uzmanı Hande Kazanova, Denizli’de 2020 yılının analizini yaptı.Ünlü astroloji uzmanı Hande Kazanova, 2020 yılının analizini yapmak için Denizli’ye geldi.

Astroloji uzmanı Hande Kazanova, Denizli’de 2020 yılının analizini yaptı.
Ünlü astroloji uzmanı Hande Kazanova, 2020 yılının analizini yapmak için Denizli’ye geldi. Forum Çamlık alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe gencinden yaşlısına herkes yoğun ilgi gösterdi. Dinleyicilerin sorularını da cevaplandıran Kazanova hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

“Oğlaklar bu yılın en şanslı burçları”
2020 yılından bahseden Kazanova, “Aslında bu yıl biraz toprakların yılı olacak. Ayaklarımız yere sağlam basacak, çok çalışacağız, uğraşacağız, didineceğiz. Yaptığımız işlerin karşılığını almak isteyeceğiz. O yüzden bu sene çalışanın elması kızaracak, en başta elması kızaracak olan burçlardan bir tanesi Oğlak ve yükselen Oğlaklar bu yılın en şanslı burçları. Hayatlarında bir çok açılım yaşayabilirler ve tabi ki diğer toprak elementlerinden olan Başak, yükselen Başaklar mesela bu yıl aşkı bulabilirler, yıl içerisinde bir takım hedeflere ilerleyebilirler. Boğalar ise özellikle seyahat, eğitim konularında diğer burçlara göre bir tık daha ön planda olacak” dedi.

“Akrep, Yengeç, Balık burçlarında ki insanlara daha fazla hayranlık duyuyoruz”
Türkiye’nin burcunun Akrep olduğunu belirten Kazanova, “29 Ekim 1923 yılında akşam saat 20.30 da Ankara’da ilan edilmiş Cumhuriyet’imiz. O yüzden de Türkiye’nin haritasına baktığımızda Akrep burcunun yoğunluğunun çok olduğunu görüyoruz ve yükseleni Yengeç. Tepe noktasında da Balık var. O yüzden daha çok Yengeç’ler, Balık’lar ve Akrep burçlarının ön planda olduğunu görüyoruz Türkiye’de. Çünkü bu enerji çalıştığı için bu burçta ki insanlara daha fazla hayranlık duyuyoruz. Hakikaten de Sezen Aksu’sundan Türkan Şoray’ına kadar, Serenay Sarıkaya’sından Beren Saat’ine kadar, Kıvanç Tatlıtuğ’ya kadar bu burçların genelde Akrep, Balık ya da Yengeç burcu olduğunu görüyoruz. Bu burçlar Türkiye’de destekli. Siyasette de böyle. Cumhurbaşkanımızın burcu Balık, daha önceden Cumhurbaşkanlığı yapmış olan kişilere baktığımızda genellikle Akrep olduklarını görüyoruz, Balık olduklarını görüyoruz, Yengeç alanının çok aktif olduğunu görüyoruz. O yüzden bu burçların insanları biraz daha rahat ediyorlar Türkiye’de” şeklinde konuştu.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Antalya'da kar keyfi!Antalya'da kar keyfi!
Karnı burnunda ama O Ses Yılbaşı'nı geri çevirmediKarnı burnunda ama O Ses Yılbaşı'nı geri çevirmedi
Kaset iddiası... Ünlü oyuncunun ablasından bir açıklama dahaKaset iddiası... Ünlü oyuncunun ablasından bir açıklama daha
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

81 ile genelge! On binlerce polise görev

81 ile genelge! On binlerce polise görev

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Sabri Sarıoğlu sorusu tepki çekti

Sabri Sarıoğlu sorusu tepki çekti

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mucize Doktor'un Açelya'sı sevgilisini paylaştı! Olay oldu

Mucize Doktor'un Açelya'sı sevgilisini paylaştı! Olay oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde hangi ünlüler yarışacak?

O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde hangi ünlüler yarışacak?

Korkunç detay! Tuz ruhu döküp parçalara ayırdıktan sonra...

Korkunç detay! Tuz ruhu döküp parçalara ayırdıktan sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin Vietnam'da aç kaldı

Tatile gidip aç kaldılar!

Hülya Koçyiğit ve Ajda Pekkan'ın fotoğrafının sırrı yıllar sonra ortaya çıktı!

O fotoğrafın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı!

Pınar Altuğ 'dövmelerinden kurtul' diyen takipçisine bakın ne dedi!

'Dövmelerinden kurtul' diyen takipçisine bakın ne dedi!

Bergüzar Korel O Ses Yılbaşı programında...

Karnı burnunda ama O Ses Yılbaşı'nı geri çevirmedi

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'den bir açıklama daha! Kaset iddiası...

Kaset iddiası... Ünlü oyuncunun ablasından bir açıklama daha

Kylie Jenner 1,5 yaşındaki kızı Stormi'ye elmas yüzük mü aldı?

Paylaşımına eleştiri yağdı! Hemen sildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.