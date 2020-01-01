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  4. 2020'nin ilk bebeği Cemile İkra oldu

2020'nin ilk bebeği Cemile İkra oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 02:39 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla 2020 yılında doğan ilk bebek, Songül-Ali Osman Soytürk çiftinin Cemile İkra isimli kızları oldu.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla 2020 yılında doğan ilk bebek, Songül-Ali Osman Soytürk çiftinin Cemile İkra isimli kızları oldu.
Denizli Devlet Hastanesi'nde, Hasret Murat Teker çiftinin saat 23.40'ta kız bebeği dünyaya geldi. Belinay Gülümser ismini verdikleri bebek, 2019'un son bebeği oldu. Yeni yılın ilk bebeği ise Songül Ali Osman Soytürk çiftinin bebeği oldu. Saat 00.25'te gerçekleşen doğumla dünyaya gözlerini açan kız bebeğe Cemile İkra ismi verildi. Anne Soytürk, bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel bir duydu. Sağlıklı bir şekilde bebeğimi kucağıma aldım. Yeni yılma bebeğimle birlikte girdim. Allah herkese nasip etsin" dedi.

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