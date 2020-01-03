HABER
  4. 2020’nin ilk “Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirildi

2020’nin ilk “Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 21:34 | Son Güncelleme

İstanbul’da 2020 yılının ilk “Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul’da 2020 yılının ilk “Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama kapsamında 39 ilçede helikopter destekli denetimler yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2020 yılının ilk ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması akşam saat 20.00’den itibaren 39 ilçede gerçekleştirildi. Asayiş uygulamasına Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı.

Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi.

Ayrıca eğitim köpeği de uyuşturucu madde aramasında kullanıldı. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verirken, uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok
Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın öldüSobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın öldü
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı (2)- YenidenErzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı (2)- Yeniden
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başörtüsünü çıkarıp boşanmıştı! Flaş karar

Başörtüsünü çıkarıp boşanmıştı! Flaş karar

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama

İran'dan ABD'ye tehdit: Sert bir intikam alınacak

İran'dan ABD'ye tehdit: Sert bir intikam alınacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili yeni gelişme

Dünyanın konuştuğu firarda yeni gelişme

Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli tutuklandı

Alevi ailelerin yaşadığı evleri işaretleyen şüpheli tutuklandı

Antalya’da korkunç olay! Yüzüne demir çubuk saplandı

Korkunç olay! Yüzüne demir çubuk saplandı

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı

Dışişleri'nden seyahat uyarısı!

Deniz 30 metre çekildi, balıkçı tekneleri ortada kaldı

Yer: Marmaraereğlisi! Her yıl aynı tarihlerde aynı olay

Kızını taciz eden kişiyi çekiçle öldüren babaya 12 yıl hapis cezası

Kızını taciz eden kişiyi çekiçle öldürmüştü! Cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.