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  4. 2021 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu? MEB'den atama açıklaması geldi mi? Öğretmen atamasıyla ilgili son dakika gelişmeleri

2021 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu? MEB'den atama açıklaması geldi mi? Öğretmen atamasıyla ilgili son dakika gelişmeleri

09.09.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde duyurduğu atama müjdesi sonrası öğretmen adayları branş dağılımı, kontenjanlar ve atama başvuru tarihlerini merak ediyor. 15 bin atamayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gün içinde bir açıklama yapılması bekleniyor. İşte 15 bin öğretmen atamasıyla ilgili son dakika bilgileri...

2021 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu? MEB'den atama açıklaması geldi mi? Öğretmen atamasıyla ilgili son dakika gelişmeleri

2021 15 bin öğretmen ataması müjdesi dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

15 BİN ATAMA EK ATAMA MI? MEB'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama müjdesinin ardından öğretmen adayları bunun bir ek atama mı olduğunu merak etmeye başladı. Sosyal medyada gündem olan müjdenin ek atama olduğunu belirtse de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) henüz bir açıklama gelmedi.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

15 BİN ATAMADA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

15 bin yeni öğretmen atamasının tarihleri, branş dağılımı ve şartları ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurduSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu

MEB'in gün içinde 15 bin öğretmen atamasıyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Atama kılavuzunun ise ilerleyen günlerde netleşmesi öngörülüyor.

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