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2021 ALES/3 sınav soru ve cevapları! ALES 2021 soru kitapçığı yayınlandı mı?

21.11.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ALES/3 bugün (21 Kasım 2021 Pazar) 10.15'te başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ALES'e katılım sağlayan adaylar, sınavın ardından doğru ve yanlışlarını ölçmek için soru kitapçığını ve cevap anahtarını aramaya koyuldu. İşte detaylar...

2021 ALES/3 sınav soru ve cevapları! ALES 2021 soru kitapçığı yayınlandı mı?

2021 ALES/3 81 ilde bulunan 90 merkezde gerçekleştirildi. ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ALES sonuçları açıklandığında adaylar ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden kullanıcı adı şifreleri ile sonuçlarını kontrol edebilecek. Peki ALES 2021 soru kitapçığı yayınlandı mı? İşte detaylar...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik kariyer yapmak isteyen binlerce adayın katılım gösterdiği ALES sonuçlarının 16 Aralık 2021'de açıklanacağı duyuruldu.

ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

ALES'e katılım sağlayan adayların soruları doğru cevaplaması için 150 dakika verildi. Adaylara toplamda 100 soru soruldu. Saat 10.15'te başlayan ALES 12.45'te sona eriyor. ALES soru kitapçığı, sınavın hemen ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarına ulaşabilir. ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişim sağlamak için ÖSYM'nin, "https://www.osym.gov.tr/TR,21437/2021-ales3-sinavi-temel-soru-kitapcigi-ve-cevap-anahtari-yayimlandi-21112021.html" adresine erişim sağlayınız.

ALES PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

ALES/3 ardından gözler ''ALES puanı nasıl hesaplanır?'' sorusunun cevabını merak etmeye başladı. İşte adım adım ALES puan hesaplama:

Adayların doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı toplanacak,
Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek,
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanacak,
Ortaya çıkan ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek,
Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak,
Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.


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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav ALES
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