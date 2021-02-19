2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri: AÖF 2. dönem kayıtları ne zaman yenilecek? AÖF Bahar Dönemi ders seçme tarihi!

Açıköğretim (AÖF) 2021 Bahar Dönemi kayıt yenileme ve ders seçme ne zaman yapılacak sorusu gündem oldu. 15 Şubat 2021 tarihinde başlayan AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihleri 26 Şubat 2021 tarihinde cuma günü sona erecek. Kayıt yenileme işlemi için öncelikle Açıköğretim öğrencisinin ders seçimini tamamlaması gerekecek. Ardından bankaya giderek AÖF 2. dönem kayıt yenileme ödemesi yapıldıktan sonra işlem gerçekleşmiş olacak. Peki 2021 AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖF 2021 Bahar Dönemi sınav takvimi ve kayıt yenileme detayları... AÖF 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ Açıköğretim kayıt yenileme işlemi 15 Şubat ve 26 Şubat tarihleri araşında gerçekleştirilecektir. Kayıt yenileme işlemi ders seçimi yapılmadan gerçekleştirilemez. Kayıt yenileme işlemi için öncelikle Açıköğretim öğrencisinin ders seçimini tamamlaması gerekecek. Ardından bankaya giderek AÖF 2. dönem kayıt yenileme ödemesi yapıldıktan sonra işlem gerçekleşmiş olacak. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59'a kadar ödeme yapılabilecektir.

Peki 2021 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR? Ders seçimi yapılır ardından bankadan kayıt yenileme işlemi gerçekleştirilir, Ders seçimini sadece öğrenci seçebilecek, Fakülte otomatik ders seçimi yapamayacak ve adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi "aof.anadolu.edu.tr" adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

26 Şubat 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder. Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir. Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir. AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR 2021? Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit 285,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit 405,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 305,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için 80.00 ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için 120.00 ilave edilecektir. 2021 AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK YÜZ YÜZE Mİ? AÖF 2021 Bahar Dönemi sınavlarının önceki sınavlar gibi online yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk'un son günlerde yaptığı yüz yüze eğitim açıklamalarına istinaden AÖF öğrencileri 2021 Bahar Dönemi AÖF sınavlarının nasıl olacağını araştırıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında sınavlar geçtiğimiz yılın Bahar Dönemi'nden bu yana online gerçekleşiyordu. Bakan Selçuk ülkede hızlı bir şekilde aşılanmanın yapıldığına değinerek yüz yüze eğitime kademeli olarak geçileceğini belirtmişti. Bu açıklama ile AÖF sınavları da sınav merkezlerinde gerçekleştirilebilir. Bu bilgiye istinaden sınavların yüz yüze yapılması öngörülüyor fakat, AÖF'den konuyla ilgili net bir bilgi gelmiş değil. AÖF 2021 Bahar Dönemi Açıköğretim sınavları online mı yüz yüze mi olacak açıklaması yaparsa haberlerimizde yer vereceğiz. Peki AÖF 2021 Bahar Dönemi final sınavları ne zaman? İşte 2021 AÖF sınav takvimi…