2021 AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF Açıköğretim vizeleri tarihi...

Anadolu Üniversitesi AÖF'ün vize sınavları için açıklanması beklenen sınav giriş yerleri araştırılıyor. Kurumun internet sitesinde yer alan akademik takvimdeki bilgilere göre; Güz Dönemi Ara Sınavları Kasım ayında organize edilecek. Peki 2021 AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

2021 AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF'ün söz konusu sınavlarına katılım sağlayacak olan binlerce AÖF'lü ise sınavlara çalışırken bir yandan sınav tarihini ve sınava girecekleri okulların açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. 2021 yılı AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması beklenmekte.

Kurum tarafından yapılmış olan açıklamada, ‘Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurusu yapılacaktır. Takipte kalınız.’ ifadeleri kullanıldı.

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında gerçekleşecek.

Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında yapılacak.



