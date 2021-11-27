HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2021 AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama...

2021 AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama...

27.11.2021 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 eğitim döneminde AÖF güz yarılı yılı ara sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları'nın ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki 2021 AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama...

2021 AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama...

2021-2022 AÖF güz yarılı yılı ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları'nın ne zaman açıklanacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki 2021 AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 yılı AÖF vize sınavları öğrenciler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Yaklaşık 1 milyon 150 bin öğrencinin katılacağı sınavlar Türkiye’de 81 il, 29 ilçe ve KKTC’de Lefkoşa olmak üzere 111 Sınav merkezinde 4 oturumda yapılacak. Pandemi önlemlerine de dikkat edilecek sınavlarda öğrenciler, HES kodu kontrolü sonrasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınav salonuna alınacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları, 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak.

2021 AÖF vize sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Ancak geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının, birkaç hafta içinde ilan edilmesi beklenmekte. Sınav sonuçlarının duyuru tarihi ve sonuç sayfası açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlü oyuncu evlendiÜnlü oyuncu evlendi
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
AUZEF sonuçları açıklandı mı? AUZEF sonuçları açıklandı mı?
Anahtar Kelimeler:
sınav
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünya Kupası play-off'taki rakibimiz belli oldu

Dünya Kupası play-off'taki rakibimiz belli oldu

Dünya yeni varyantı konuşuyor! BioNTech'ten ilk açıklama

Dünya yeni varyantı konuşuyor! BioNTech'ten ilk açıklama

Sinovac olmak için gitti, BioNTech aşısı yapıldı! Müşahede altına alındı

Sinovac olmak için gitti, BioNTech aşısı yapıldı! Müşahede altına alındı

Tablo açıklandı! Koca'dan mutasyon açıklaması

Tablo açıklandı! Koca'dan mutasyon açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Son Dakika: 5 ülkeye 'Nu varyantı' sebebiyle seyahat kısıtlaması

Son Dakika: 5 ülkeye 'Nu varyantı' sebebiyle seyahat kısıtlaması

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.