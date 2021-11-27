2021 AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama...

2021-2022 AÖF güz yarılı yılı ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları'nın ne zaman açıklanacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki 2021 AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 yılı AÖF vize sınavları öğrenciler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Yaklaşık 1 milyon 150 bin öğrencinin katılacağı sınavlar Türkiye’de 81 il, 29 ilçe ve KKTC’de Lefkoşa olmak üzere 111 Sınav merkezinde 4 oturumda yapılacak. Pandemi önlemlerine de dikkat edilecek sınavlarda öğrenciler, HES kodu kontrolü sonrasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınav salonuna alınacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları, 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak.

2021 AÖF vize sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Ancak geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının, birkaç hafta içinde ilan edilmesi beklenmekte. Sınav sonuçlarının duyuru tarihi ve sonuç sayfası açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.

