2021 AÖL sınav giriş ekranı! 2021 Açık Lise AÖL sınavları ne zaman bitecek?

2021 MEB Açık Öğretim Lisesi sınavları 4 Aralık tarihinde başlamıştı. Binlerce öğrenci AÖL sınavlarına nasıl giriş yapılacağını araştırırken sınavların bitmesine kısa bir süre kaldı. İşte AÖL sınav giriş ekranı...

2021 AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI!

Açık öğretim kurumları 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 4 Aralık 2021 (saat 09.30’dan) 10 Aralık 2021 (saat 23.59’a kadar) arasında açılacak.

2021 AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

MEB'İN YAPTIĞI AÖL SINAVLARI AÇIKLAMASI

Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını tamamladıktan sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Not-2: Online sınav ile ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, "İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması..." şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.

Not-3: Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Aynı zamanda arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu ya da bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.

Not-4: Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluk sebebiyle öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.

