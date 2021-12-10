HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2021 AÖL sınav giriş ekranı! 2021 Açık Lise AÖL sınavları ne zaman bitecek?

2021 AÖL sınav giriş ekranı! 2021 Açık Lise AÖL sınavları ne zaman bitecek?

10.12.2021 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılı Açık Öğretim Lisesi sınavları yarın sona eriyor. Sınava henüz katılmayan öğrenciler AÖL sınav online giriş ekranını araştırmaya koyuldu. Peki 2021 AÖL sınav giriş ekranına nasıl giriş yapılır? İşte detaylar...

2021 AÖL sınav giriş ekranı! 2021 Açık Lise AÖL sınavları ne zaman bitecek?

2021 MEB Açık Öğretim Lisesi sınavları 4 Aralık tarihinde başlamıştı. Binlerce öğrenci AÖL sınavlarına nasıl giriş yapılacağını araştırırken sınavların bitmesine kısa bir süre kaldı. İşte AÖL sınav giriş ekranı...

2021 AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI!

Açık öğretim kurumları 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 4 Aralık 2021 (saat 09.30’dan) 10 Aralık 2021 (saat 23.59’a kadar) arasında açılacak.

2021 AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

MEB'İN YAPTIĞI AÖL SINAVLARI AÇIKLAMASI

Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını tamamladıktan sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Not-2: Online sınav ile ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, "İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması..." şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.

Not-3: Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Aynı zamanda arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu ya da bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.

Not-4: Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluk sebebiyle öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hurda diye yanına aldı, bomba fünyesi çıktıHurda diye yanına aldı, bomba fünyesi çıktı
Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor! Almak için 29 ülke sırada bekliyor Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor! Almak için 29 ülke sırada bekliyor
2022 ALES ne zaman? 2022 ALES ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
sınav AÖL
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

CHP'li Özkoç: Süleyman Soylu görevden alınmalı

CHP'li Özkoç: Süleyman Soylu görevden alınmalı

İçine hiçbir şey giymeyince tepki çekti

İçine hiçbir şey giymeyince tepki çekti

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Sigorta yaptırıp hamile eşini uçurumdan atmıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme

Sigorta yaptırıp hamile eşini uçurumdan atmıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.