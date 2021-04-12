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2021 bekçi alımı ne zaman? Bekçi olmak için başvuru şartları neler?

12.04.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 bekçi başvuruları için EGM’den henüz bir açıklama yapılmadı. Ama yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Bakçi olmak isteyen adaylar için ise başvuru ve alım şartları belli oldu. Çarşı ve Mahalle Bekçisi ilanı olarak açıklanacak alım için bekleyiş devam ediyor.

2021 bekçi alımı ne zaman? Bekçi olmak için başvuru şartları neler?

Devlet bünyesinde bekçi olarak görev almak isteyen vatandaşlar, alım ilanlarını yakından takip ediyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak bekçi ilanları için vatandaşların bekleyişi devam ediyor. Bekçiler, mahallelerde ve caddelerde geceleri görev alarak vatandaşın güvenliğini sağlamak ile görevli kişilerdir. Bekçi olmak isteyen adaylarsa 2021 bekçi alımlarını inceliyor.

2021 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN, HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 yılında bekçi alımı yapılacak iller ve başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar aşağıdaki gibidir;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • En az 167 cm boyunda olmak,
  • Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
  • Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
  • Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
  • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

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  • Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
  • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
  • Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
  • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
  • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

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  • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

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  • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
  • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
  • Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
  • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

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