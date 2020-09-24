2021 BMW M3 ve 2021 BMW M4 fotoğrafları çok şey söylüyor!

2021 BMW M3 ve M4 kameralara yakalandı! BMW M3 2021 modeli nasıl olabilir ya da BMW M4 2021 modelinde neler dikkat çekiyor...BMW meraklıları için haberler epey keyifli...

2021 BMW M3 ve 2021 BMW M4

2021 BMW M3 ve 2021 BMW M4 geçtiğimiz günlerde bazı fotoğrafçılar tarafından kamuflajlı olarak yakalandı. BMW M3 2021 modeli de BMW M4 2021 modeli de otomobil dünyası için çok önemli modeller. Bakalım basına sızan görüntüler ve onların yorumları nasıl?

2021 BMW M3 ve M4 YAKALANDI!

Ah o devasa böbrekler...BMW deyince taa 1990'lardan beri akla hemen böbrek ızgara formu geliyor. Ama kabul edelim ki marka, son iki yıldır böbrek işini biraz abarttı. Şimdi BMW adı neredeyse bu böbreklerle anılmaya başladı. BMW’nin spor modelleri M3 ve M4’ün 2021 modelleri geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanmıştı. Bu görüntüleri otomobil yazarları değerlendirdi ve 2021 model arabalar daha doğrusu 2021 model spor arabalar için ipuçları verecek nitelikte detaylar çıktı ortaya.

Zaten Eylül 2020’de BMW’nin M3 ve M4 modelleri tanıtılacak. Bu bilgi, daha önce marka tarafından paylaşılmıştı. Ancak çok özel o görüntüler ve teknik detaylar için heyecanlanmamak elde değil. Düzenlenecek çevrimiçi lansman üzerinden tüm dünyaya aynı anda tanıtım yapılacak. Böylece 2021 model BMW’leri detaylı olarak tanıyacağız. Yukarıda bahsettiğimiz iki model ise kamuflajla yakalandı bile. Geçtiğimiz süreçte kamuflajlı olarak kameralara yakalanan modeller, tanıtım öncesinde ortaya çıkan sızıntı görselleriyle dünya basınında yankı uyandırdı. Peki, ilk bakışta neler mi dikkat çekiyor?