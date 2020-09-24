2021 BMW M3 ve 2021 BMW M4 fotoğrafları çok şey söylüyor!

2021 BMW M3 ve M4 kameralara yakalandı! BMW M3 2021 modeli nasıl olabilir ya da BMW M4 2021 modelinde neler dikkat çekiyor...BMW meraklıları için haberler epey keyifli...
2021 BMW M3 ve 2021 BMW M4 geçtiğimiz günlerde bazı fotoğrafçılar tarafından kamuflajlı olarak yakalandı. BMW M3 2021 modeli de BMW M4 2021 modeli de otomobil dünyası için çok önemli modeller. Bakalım basına sızan görüntüler ve onların yorumları nasıl?
Ah o devasa böbrekler...BMW deyince taa 1990'lardan beri akla hemen böbrek ızgara formu geliyor. Ama kabul edelim ki marka, son iki yıldır böbrek işini biraz abarttı. Şimdi BMW adı neredeyse bu böbreklerle anılmaya başladı. BMW’nin spor modelleri M3 ve M4’ün 2021 modelleri geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanmıştı. Bu görüntüleri otomobil yazarları değerlendirdi ve 2021 model arabalar daha doğrusu 2021 model spor arabalar için ipuçları verecek nitelikte detaylar çıktı ortaya.
Zaten Eylül 2020’de BMW’nin M3 ve M4 modelleri tanıtılacak. Bu bilgi, daha önce marka tarafından paylaşılmıştı. Ancak çok özel o görüntüler ve teknik detaylar için heyecanlanmamak elde değil. Düzenlenecek çevrimiçi lansman üzerinden tüm dünyaya aynı anda tanıtım yapılacak. Böylece 2021 model BMW’leri detaylı olarak tanıyacağız. Yukarıda bahsettiğimiz iki model ise kamuflajla yakalandı bile. Geçtiğimiz süreçte kamuflajlı olarak kameralara yakalanan modeller, tanıtım öncesinde ortaya çıkan sızıntı görselleriyle dünya basınında yankı uyandırdı. Peki, ilk bakışta neler mi dikkat çekiyor?
Araçlarda böbrek ızgara devasa boyuta taşınmış.
İki modelde de yani M3 ve M4’te ızgara neredeyse birebir aynı.
Far gruplarında da dikkat çekici farklı denebilecek çizgiler söz konusu olmuş.
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi BMW tarafından yeni M3 ve M4 resmi tanıtımı henüz yapılmadı. Dolayısıyla 2021 model BMW M3 veya 2021 model BMW M4 motorları hakkında bilgimiz yok. Bahsi geçen görüntüler de fikir vermiyor. Ama yeni kasa M3 ve yeni M4’ün motorları hakkında otomobil yazarlarının beklentilerini veya yorumlarını hemen paylaşalım.
Daha önceki nesillerde de gördüğümüz strateji doğrultusunda X3 ve X4’ün M versiyonlarında konumlandırılan 3.0 litrelik altı silindirli motorun binek versiyonlarda da kullanılması bekleniyor.
Büyük bir sürpriz olmaz ise bu motorun standartta 473 beygir güç ve 598 Nm torkla hizmet etmesi bekleniyor. Competition paketlerde ise bu değerler 503 beygire kadar yükselebilir.
Ailede 8 kademeli otomatik şanzıman-dört tekerlekten çekişli altyapı ve manuel şanzıman-arkadan çekiş gibi dinamiklerini de görmeyi bekliyoruz.
BMW Eylül 2020 tanıtımının ardından 2021 BMW modellerini tek tek inceliyor olacağız...
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