2021 BMW M4 Cabrio’nun patent fotoğrafları yayınlandı haberleri ortaya çıktı. Model tasarım konusunda oldukça iddialı görünüyor. İşte 2021 BMW M4 Cabrio’nun patent fotoğrafları.

2021 BMW M4 CABRIO’NUN PATENT FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

2021 BMW M4 Cabrio’nun patent fotoğrafları basına sızdı. Model ön yüzde aileden tanıdık bir ızgara ile geliyor. Bu büyük ızgaralar BMW’nin en çok eleştiri aldığı nokta oldu. Üstü açık versiyon coupe'nin ayak izlerini takip edecek gibi görünüyor. Tasarımcılar ayrıca açılır tavana sportif bir ön tamponda eklemeyi unutmamışlar. Ön uç M4 Coupe'den tanıdık geliyor. 2021 BMW M4 Cabrio’nun A sütunundan sonra çok sayıda değişiklik var.

2021 BMW M4 CABRIO’NUN ARKA TASARIMI NASIL?

2021 BMW M4 Cabrio, arka bölümde spoylere entegre üçüncü bir fren lambasına sahip. Bunun dışında, model büyük ölçüde coupe'ye benziyor çünkü ince arka stoplar, dört çıkış egzoz borusu ve belirgin bir difüzör yapısı da burada sunulmuş.

2021 BMW M4 CABRIO HANGİ MOTOR İLE GELEBİLİR

2021 BMW M4 Cabrio’nun hangi motor ile geleceği merak konusu. Tahminlere göre ise model, 3.0 litrelik altı silindire sahip bir ünite ile gelebilir. Bu motor modele 480 HP güç veya 510 HP güç sağlayabilir. 2021 BMW M4 Cabrio’nun, manuel ve otomatik şanzımanların yanı sıra arkadan ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle de sunulması bekleniyor.



