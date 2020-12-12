HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. 2021 BMW M4 Cabrio’nun patent fotoğrafları yayınlandı

2021 BMW M4 Cabrio’nun patent fotoğrafları yayınlandı

12.12.2020 16:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
2021 BMW M4 Cabrio’nun patent fotoğrafları yayınlandı

2021 BMW M4 Cabrio’nun patent fotoğrafları yayınlandı. Model tasarım konusunda oldukça iddialı görünüyor. İşte 2021 BMW M4 Cabrio’nun patent fotoğrafları.

2021 BMW M4 Cabrio’nun patent fotoğrafları yayınlandı haberleri ortaya çıktı. Model tasarım konusunda oldukça iddialı görünüyor. İşte 2021 BMW M4 Cabrio’nun patent fotoğrafları.

2021 BMW M4 CABRIO’NUN PATENT FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

2021 BMW M4 Cabrio’nun patent fotoğrafları basına sızdı. Model ön yüzde aileden tanıdık bir ızgara ile geliyor. Bu büyük ızgaralar BMW’nin en çok eleştiri aldığı nokta oldu. Üstü açık versiyon coupe'nin ayak izlerini takip edecek gibi görünüyor. Tasarımcılar ayrıca açılır tavana sportif bir ön tamponda eklemeyi unutmamışlar. Ön uç M4 Coupe'den tanıdık geliyor. 2021 BMW M4 Cabrio’nun A sütunundan sonra çok sayıda değişiklik var.

2021 BMW M4 CABRIO’NUN ARKA TASARIMI NASIL?

2021 BMW M4 Cabrio, arka bölümde spoylere entegre üçüncü bir fren lambasına sahip. Bunun dışında, model büyük ölçüde coupe'ye benziyor çünkü ince arka stoplar, dört çıkış egzoz borusu ve belirgin bir difüzör yapısı da burada sunulmuş.

2021 BMW M4 CABRIO HANGİ MOTOR İLE GELEBİLİR

2021 BMW M4 Cabrio’nun hangi motor ile geleceği merak konusu. Tahminlere göre ise model, 3.0 litrelik altı silindire sahip bir ünite ile gelebilir. Bu motor modele 480 HP güç veya 510 HP güç sağlayabilir. 2021 BMW M4 Cabrio’nun, manuel ve otomatik şanzımanların yanı sıra arkadan ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle de sunulması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödülBöylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
Değişime inanamayacaksınız!Değişime inanamayacaksınız!
Jandarma astsubay alımları olacak mı?Jandarma astsubay alımları olacak mı?

En Çok Okunan Haberler

Özel hastanedeki skandala inceleme

Özel hastanedeki skandala inceleme

Beşiktaş'ta ilginç olay! Cezayı görünce güldüler

Beşiktaş'ta ilginç olay! Cezayı görünce güldüler

Danla Bilic'in lüks çantası! Fiyatı dudak uçuklattı

Danla Bilic'in lüks çantası! Fiyatı dudak uçuklattı

'20 milyon Euro'yu Vedat'a vermezdim'

'20 milyon Euro'yu Vedat'a vermezdim'

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Diğer Haberler

Land Rover Defender’a Euro NCAP’tan 5 yıldız

Güvenlikte yıldızları sildi süpürdü!

30 yılda Renault Clio nasıl değişti?

Değişime inanamayacaksınız!

Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özellikleri neler?

Bu özellikleri araç sahipleri bile bilmiyor!

2021 Hyundai Ioniq 5’in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Yeni bir model daha geliyor!

Hyundai'den Plug-In Hybrid Tucson geliyor

Ekonomi yaptırmaya geliyor!

Yeni nesil MINI Countryman'i Almanya'da üretecek

Üretim yeri belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.