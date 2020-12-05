2021 bütçesi: CHP, HDP ve İYİ Parti hangi nedenlerle muhalefet şerhi düştü?

CHP, HDP ve İYİ Parti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2021 Merkezi Bütçe teklifine muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhlerinde, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eleştiriler ön plana çıkarken, iktidarın koronavirüs salgını önlemleri yetersiz bulundu. CHP, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, ve ekonomi gibi ülkenin temel sorunlarının çözümü için "demokratik anayasa ve parlamenter sistem" çağrısı yaptı. HDP'li üyeler, 2021 bütçesinin "çöküşün ilanı" olduğu olduğunu belirtirken, salgın önlemlerinin yetersizliği nedeniyle birçok iş yerinin batağa sürüklendiğini belirten İYİ Parti, "ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı" atanmasını önerdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2021 bütçe teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerine Pazartesi günü başlanacak ve 18 Aralık'ta, bütçenin tümü üzerindeki oylamalarla sona erecek.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay sunacak

TBMM Genel Kurulu'nda Pazartesi günü bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler saat 12.00'de, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bütçe sunumu ile başlayacak. Bütçenin tümü üzerinde CHP Grubu adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, AKP grubu adına Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP adına eşbaşkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan, MHP adına Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül, İYİ Parti adına da Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta konuşacak.