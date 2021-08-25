2021’de 60 milyon adet iPad sevk edecek

Şirket, iPad ürünlerinin sevkiyatı konusunda Coronavirus pandemisinden çok etkilendi. Her şirkette ve her alanda yaşanan aksaklıklar Apple’ın da işlerine yansıdı. Aşıların gelmesi ve karantinaların azalmasıyla Apple, iPad konusunda kendini toparlamaya çalışıyor. Raporlara göre de şirket bu konuda doğru yolda diyebiliriz.

DigiTimes raporuna göre Cupertino merkezli teknoloji devinin 2021’de 60 milyon adet iPad sevk etmesi bekleniyor. Şirket ayrıca gelecek ay 9. nesil iPad’lerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ayrıca, iPhone üreticisinin tabletleri, geçen yıla kıyasla çok daha iyi rakamlarla karşılaşıyor. 2020’de markanın iPad satışları her üç ayda bir artarak yıllık yüzde 79 gibi büyük bir artış gösterdi.

Koronavirüsün ilk çıktığı zamana kıyasla yavaş yavaş bir artış söz konusu oldu. Şimdi, yaklaşan dokuzuncu nesil iPad’ler de önümüzdeki ay küçük değişikliklerle geliyor. Ancak şirketin en çok ilgi gören ürünü iPad mini olarak karşımıza çıkıyor. Yeni iPad mini’nin daha ince çerçeveler ve alüminyum arka panel ile iPad Pro’ya benzer bir tasarıma sahip olabileceği bildiriliyor.

Ek olarak, Touch ID’nin de güç düğmesine entegre edilmesi bekleniyor. Bu değişikliklerle Apple iPad işinde bir tık daha ileri geçmeyi planlıyor. Yeni nesil iPad ürünlerle de aynı başarı yaşanacak mı bekleyip göreceğiz.

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