2021'de hangi telefonlar tanıtılacak? İşte beklentiler

En iyi akıllı telefona sahip olmak isteyen birçok kişi, 2020 yılında tercihini amiral gemisi modellerden yana kullandı. 2019'da olduğu gibi kullanıcılar, 2020'de de en çok iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonları tercih etti. 2021 yılında ise bu konuda bir sürpriz beklenmiyor. Asıl sürpriz 2021'de çıkacağı iyiden iyiye dillendiren akıllı telefonlarda yaşanacak gibi görünüyor. Peki 2021'ye hangi amiral gemisi akıllı telefon modelleri damga vuracak?
Samsung'un yeni amiral gemisi modelleri 2020 içerisinde sızmaya başlasa da telefonların resmi tanıtımı 2021 yılına kaldı. Yeni Galaxy S serisinden beklentiler oldukça büyük. Özellikle Galaxy S21 Ultra'nın S Pen desteği ile gelmesi ihtimaller arasında. Telefonlara son sızıntılara göre Snapdragon 888 veya Exynos 2100 işlemcisi destek verecek ve böylece Galaxy S21 ailesi 2021'de de rakip akıllı telefonlar ile birlikte fazlasıyla söz edilecek. En azından beklentiler bu yönde.
Xiaomi Mi 11 2020 yılı bitmeden tanıtıldı ve böylece telefon 2020 yılında çıkan amiral gemisi modeller arasına eklendi. Bu stratejinin ne kadar doğru olduğu ise tartışılır. Ancak Xiaomi, sızıntılarda adı fazlasıyla geçen Android amiral gemisi Mi 11 Pro'yu etkinlikte sahneye çıkartmadı. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11'den biraz daha farklı özelliklerle 12 Şubat'tan sonra tanıtılacak.
OnePlus 9 Pro'nun daha da erken bir tarihte tanıtılması bekleniyordu ancak görüldüğü üzere yeni nesil amiral gemisi telefonun tanıtımı da 2021'e kalmış durumda. Böylece 2021'de tanıtılacak amiral gemisi akıllı telefonlar arasında gösterilen OnePlus 9 Pro, söylentilere göre Snapdragon 888 işlemci ile gelecek. OnePlus 9 Pro'nun özellikleri arasında daha iyi bir ekran olacağı tahmin ediliyor.
Oppo Find X2 Pro, 2020'nin dikkat çeken modellerinden biriydi. Oppo Find X3 Pro'nun da yeni nesil Snapdragon 888 işlemcisine ev sahipliği yapması şaşırtıcı olmaz. Telefonun 2021'de karşımıza çıkacak birçok akıllı telefon gibi 12 GB RAM'e sahip olması muhtemel.
Redmi K30 Pro, ülkemize Poco F2 Pro olarak geldi. Çıktığı dönemin en uygun fiyatlı amiral gemisi akıllı telefon modeli olma önemini taşıyan Redmi K30 Pro, 2021 yılında yenilenecek modellerden biri. Redmi'nin yeni amiral gemisinde pop-up (açılır kapanır) kameraya yer vermeyeceği söyleniyor. Önümüzdeki günlerde ise Redmi K40 Pro hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz gibi görünüyor.
Samsung Galaxy Note serisi 2021'da bitecek iddiaları, daha 2021 gelmeden teknoloji basınına damgasını vurdu. Samsung'un Galaxy Note deneyimini diğer akıllı telefonlarına getireceğini ima etmesi, sızıntılarda da Samsung Galaxy S21 Ultra'nın S Pen desteğine yer vereceğinin iddia edilmesi Galaxy Note ailesinin sonunun gelebileceğini düşündürdü. Ancak içiniz rahat olsun, Kore kaynaklı bir habere göre yeni Samsung Galaxy Note 2021 yılında da piyasaya sürülecek. Yeni Note serisi ile Galaxy S21 ailesindeki bazı özelliklerin de ortak olması bekleniyor.
iPhone 12 ailesi taze tanıtılmış sayılabilir. Zira Apple bu yıl, kendi geleneğini bozarak yeni iPhone modellerini eylül ayında değil ekim ayında tanıttı. Bazı ülkelerde telefonların satışa çıkması 2020'nin son ayını buldu. Ancak son iddialar, 2021 yılında iPhone tanıtım etkinliğinin zamanında düzenleneceğini gösteriyor. Her zaman olduğu gibi 2021 Eylül ayında tanıtılacağı söylenen iPhone 13 ailesinde çentiğin biraz daha küçültüleceği ve Apple A15 Bionic işlemcisi ile geleceği ifade ediliyor. Bunun dışında iPhone 13 ailesine dair net fikirler oluşmuş değil.
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