2021'de hangi telefonlar tanıtılacak? İşte beklentiler

En iyi akıllı telefona sahip olmak isteyen birçok kişi, 2020 yılında tercihini amiral gemisi modellerden yana kullandı. 2019'da olduğu gibi kullanıcılar, 2020'de de en çok iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonları tercih etti. 2021 yılında ise bu konuda bir sürpriz beklenmiyor. Asıl sürpriz 2021'de çıkacağı iyiden iyiye dillendiren akıllı telefonlarda yaşanacak gibi görünüyor. Peki 2021'ye hangi amiral gemisi akıllı telefon modelleri damga vuracak?

2021'DE ÇIKMASI BEKLENEN AKILLI TELEFONLAR

1) Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra

Samsung'un yeni amiral gemisi modelleri 2020 içerisinde sızmaya başlasa da telefonların resmi tanıtımı 2021 yılına kaldı. Yeni Galaxy S serisinden beklentiler oldukça büyük. Özellikle Galaxy S21 Ultra'nın S Pen desteği ile gelmesi ihtimaller arasında. Telefonlara son sızıntılara göre Snapdragon 888 veya Exynos 2100 işlemcisi destek verecek ve böylece Galaxy S21 ailesi 2021'de de rakip akıllı telefonlar ile birlikte fazlasıyla söz edilecek. En azından beklentiler bu yönde.

2) Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 2020 yılı bitmeden tanıtıldı ve böylece telefon 2020 yılında çıkan amiral gemisi modeller arasına eklendi. Bu stratejinin ne kadar doğru olduğu ise tartışılır. Ancak Xiaomi, sızıntılarda adı fazlasıyla geçen Android amiral gemisi Mi 11 Pro'yu etkinlikte sahneye çıkartmadı. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11'den biraz daha farklı özelliklerle 12 Şubat'tan sonra tanıtılacak.