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  4. 2021'de ortaya çıkarılmıştı! 1,5 milyon yıl önceki ayak izlerinin sırrı çözüldü: Önemli gerçek gözler önüne serildi

2021'de ortaya çıkarılmıştı! 1,5 milyon yıl önceki ayak izlerinin sırrı çözüldü: Önemli gerçek gözler önüne serildi

01.12.2024 12:52
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2021'de Kenya'daki Turkana Gölü kıyısında gün yüzüne çıkartılan 1,5 milyon yıl önceki ayak izlerinin sırrı çözüldü. Dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ayak izleri, insanlık tarihine dair önemli bir gerçeği ortaya çıkardı.

2021'de ortaya çıkarılmıştı! 1,5 milyon yıl önceki ayak izlerinin sırrı çözüldü: Önemli gerçek gözler önüne serildi

Kenya'daki Turkana Gölü kıyısında, 2021'de ortaya çıkarılan ve 1,5 milyon yıl öncesine tarihlenen ayak izleri, Homo erectus ile Paranthropus boisei'nin aynı yerde ve zamanda yaşadığını gösterdi. Homo erectus'un modern insanların doğrudan atası olduğu, Paranthropus boisei’nin ise maymunlara daha fazla benzediği ve daha hızlı yürüdüğü düşünülüyor.

"YÜRÜRKEN ÖNCE TOPUKLARINA BASIP, SONRA PARMAKLARINI KULLANIYORLARDI”

Dr. Neil T. Roach, Homo erectus'un yürüyüş tarzının modern insanlara benzediğini söyleyerek, “Sert ayaklara sahiptiler ve yürürken önce topuklarına basıp, sonra parmaklarını kullanıyorlardı” dedi.

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ABD'deki Chatham Üniversitesi'nden Dr. Kevin Hatala, “İlk kez iki türün yan yana yaşadığını biliyoruz. Muhtemelen birbirlerinin varlığından haberdardılar” diye konuştu.

Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden paleoantropolog Dr. Briana Pobiner ise “Belki aynı yiyecek için rekabet ettiler; belki de sadece çimenlik bir alanın karşısından birbirlerine ihtiyatla baktılar ya da birbirlerini tamamen görmezden geldiler” ifadelerini kullandı.

AYNI EKOSİSTEMDE YAŞADILAR

Araştırmacılar, iki türün aynı ekosistemde yaşadığını doğruluyor. Bulunan ayak izlerinin birkaç saat veya gün arayla oluşmuş olması, bu iki türün birbiriyle etkileşimde bulunmuş olabileceğini gösteriyor. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kenya ayak
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