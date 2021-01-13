2021'de Türkiye’de piyasaya çıkacak yeni arabalar hangileri? 2021 yılında hangi araba modelleri satışa sunulacak?

2021'de etkisini gösteren Covid-19 salgını kesinlikle bir çok otomobil üreticisini etkiledi. Üretimde ve tedarikte yaşanan aksaklıklar otomobil satışlarını zora soktu. Salgının pik noktasından sonra tekrar üretime başlayan firmalar, 2020 yılının son dönemini inanılmaz yoğun geçirdiler. İşte bu yoğunluk Türkiye pazarına 2021 yılında gelecek olan bir çok yeni SUV modelin müjdesini verdi. 2021 yılında piyasaya sunulması muhtemel modeller yavaş yavaş ortaya çıktı. 2021 yılında hangi arabalar piyasaya çıkacak? 2021 yılında hangi SUV modeller piyasaya çıkacak? 2021 yılının en iyi araba modelleri hangileri?
• Renault Megane eVision
• Volkswagen ID.4
• Volkswagen Golf 8
• Hyundai Elantra
• Peugeot 208
• Volkswagen Arteon
• Honda Civic
• BMW i4
• Hyundai Tucson
• Land Rover Discovery
• BMW iX3
Volkswagen markasının en gözde modellerinden olan Golf 8, tasarımını yenileyerek yeniden satışa çıkıyor. Model 2021 yılında satışa sunulacak. Teknoloji konusunda kendini geliştiren model, tüm müşterileri bu donanımlar ile etkilemeyi düşünüyor.
Tasarım konusunda radikalliği tercih eden markalardan olan Elantra, selefine göre 5 cm daha uzun karoser yapısıyla geliyor. Ön yüzde oldukça etkileyici görünen model, performans konusunda da iddialı olacak.
Peugeot'un en çok beklenilen modellerinden olan 208, şu günlerde ülkeye ulaştı. Tasarım konusunda agresif bir değişim yaşayan model, tüm otomobil severleri fazlasıyla kendine hayran bırakacak gibi görünüyor.
Alman üreticide Covid salgının çok bekleyen firmalardan olmuştu. Markanın iddialı modeli Arteon , 2021 yılına yenilenmiş tasarım piyasaya girecek.
Geçtiğimiz aylarda yenilenmiş olarak karşımıza çıkan Civic, güçlü ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Modelin 2021 yılında çıkması bekleniyor.
BMW son dönemde elektrikli otomobillere fazlasıyla kafayı taktı. Bu doğrultuda yeni yeni modelleri elektrikli versiyonlarla ortaya çıkardı. Elektrikli atağının bir diğer ismi ise i4.
Avrupa’da tanıtılan Tucson, farklı tasarımıyla dikkat çekiyor. 6 farklı motor seçeneği ile gelmesi beklenen model, hibrit seçeneği ile de piyasada olacak.
Arazinin güçlü isimlerinden olan Land Rover, yenilenmiş Discovery ile 2021’de pazara girecek. Model tasarım konusunda şıklığını hala koruyor.
Alman üreticinin elektrikli modellerinden biri de iX3. 460 km menzil sunacak olan marka, tasarımıyla da dikkat çekecek. Mercedes'in EQC ve Jaguar'ın I-Pace modelleriyle savaşacak.
Fransız üreticinin konsept modeli olan Megane Evision, 2021 yılında ortaya çıkacak olan modellerden. Megane eVision, aynı BMW i4'te de olduğu gibi fütüristik bir tasarımıyla dikkat çekiyor. Model tam elektrikli motor ile 450 km menzile sahip olacak.
Volkswagen'in 77 kWh'lık elektrikli bir motorla ülkeye gelecek. 520 kilometre menzile sahip olacak olan model, tasarımıyla da dikkat çekecek.