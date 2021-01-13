HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. 2021'de Türkiye’de piyasaya çıkacak yeni arabalar hangileri? 2021 yılında hangi araba modelleri satışa sunulacak?

2021'de Türkiye’de piyasaya çıkacak yeni arabalar hangileri? 2021 yılında hangi araba modelleri satışa sunulacak?

13.01.2021 09:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
2021'de Türkiye’de piyasaya çıkacak yeni arabalar hangileri? 2021 yılında hangi araba modelleri satışa sunulacak?

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılı boyunca otomotiv sektörü sancılı süreçler geçirdi. Yeni üretim olan SUV araçlar ise 2021 yılına kaldı. Hatta bazı markaların binek modellerinin bile tanıtılması 2021 yılına kaydı. Bu yıl Volkswagen, BMW, Renault gibi üreticilerin tamamen elektrikli modelleri müşterilere sunulacak. Otomotiv bu bekleme süreçleri sonrası 2021 yılında Türkiye’de oldukça hareketli olacak gibi görünüyor. İşte, 2021'de çıkacak SUV modelleri.

2021'de etkisini gösteren Covid-19 salgını kesinlikle bir çok otomobil üreticisini etkiledi. Üretimde ve tedarikte yaşanan aksaklıklar otomobil satışlarını zora soktu. Salgının pik noktasından sonra tekrar üretime başlayan firmalar, 2020 yılının son dönemini inanılmaz yoğun geçirdiler. İşte bu yoğunluk Türkiye pazarına 2021 yılında gelecek olan bir çok yeni SUV modelin müjdesini verdi. 2021 yılında piyasaya sunulması muhtemel modeller yavaş yavaş ortaya çıktı. 2021 yılında hangi arabalar piyasaya çıkacak? 2021 yılında hangi SUV modeller piyasaya çıkacak? 2021 yılının en iyi araba modelleri hangileri?

TÜRKİYE'DE YOLLARA ÇIKACAK 2021 MODEL ARABALAR

• Renault Megane eVision
• Volkswagen ID.4
• Volkswagen Golf 8
• Hyundai Elantra
• Peugeot 208
• Volkswagen Arteon
• Honda Civic
• BMW i4
• Hyundai Tucson
• Land Rover Discovery
• BMW iX3

volkswagen golf 8

VOLKSWAGEN GOLF 8

Volkswagen markasının en gözde modellerinden olan Golf 8, tasarımını yenileyerek yeniden satışa çıkıyor. Model 2021 yılında satışa sunulacak. Teknoloji konusunda kendini geliştiren model, tüm müşterileri bu donanımlar ile etkilemeyi düşünüyor.

Hyundai Elantra

HYUNDAI ELANTRA

Tasarım konusunda radikalliği tercih eden markalardan olan Elantra, selefine göre 5 cm daha uzun karoser yapısıyla geliyor. Ön yüzde oldukça etkileyici görünen model, performans konusunda da iddialı olacak.

Peugeot 208

PEUGEOT 208

Peugeot'un en çok beklenilen modellerinden olan 208, şu günlerde ülkeye ulaştı. Tasarım konusunda agresif bir değişim yaşayan model, tüm otomobil severleri fazlasıyla kendine hayran bırakacak gibi görünüyor.

VOlkswagen Arteon

VOLKSWAGEN ARTEON

Alman üreticide Covid salgının çok bekleyen firmalardan olmuştu. Markanın iddialı modeli Arteon , 2021 yılına yenilenmiş tasarım piyasaya girecek.

Honda Civic

HONDA CIVIC

Geçtiğimiz aylarda yenilenmiş olarak karşımıza çıkan Civic, güçlü ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Modelin 2021 yılında çıkması bekleniyor.

bmw i4

BMW i4

BMW son dönemde elektrikli otomobillere fazlasıyla kafayı taktı. Bu doğrultuda yeni yeni modelleri elektrikli versiyonlarla ortaya çıkardı. Elektrikli atağının bir diğer ismi ise i4.

Hyundai Tucson

HYUNDAI TUCSON

Avrupa’da tanıtılan Tucson, farklı tasarımıyla dikkat çekiyor. 6 farklı motor seçeneği ile gelmesi beklenen model, hibrit seçeneği ile de piyasada olacak.

Land Rover Discovery

LAND ROVER DISCOVERY

Arazinin güçlü isimlerinden olan Land Rover, yenilenmiş Discovery ile 2021’de pazara girecek. Model tasarım konusunda şıklığını hala koruyor.

BMW ix3

BMW iX3

Alman üreticinin elektrikli modellerinden biri de iX3. 460 km menzil sunacak olan marka, tasarımıyla da dikkat çekecek. Mercedes'in EQC ve Jaguar'ın I-Pace modelleriyle savaşacak.

Renault Megane

RENAULT MEGANE EVISION

Fransız üreticinin konsept modeli olan Megane Evision, 2021 yılında ortaya çıkacak olan modellerden. Megane eVision, aynı BMW i4'te de olduğu gibi fütüristik bir tasarımıyla dikkat çekiyor. Model tam elektrikli motor ile 450 km menzile sahip olacak.

VW ID4

VOLKSWAGEN ID.4

Volkswagen'in 77 kWh'lık elektrikli bir motorla ülkeye gelecek. 520 kilometre menzile sahip olacak olan model, tasarımıyla da dikkat çekecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleştiKimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti
Sizce en doğru ifade arkadan itiş mi, arkadan çekiş mi?Sizce en doğru ifade arkadan itiş mi, arkadan çekiş mi?
Trendyol destek hattına nasıl erişilir?Trendyol destek hattına nasıl erişilir?

En Çok Okunan Haberler

İZBAN'ın çarptığı genç, hayatını kaybetti

İZBAN'ın çarptığı genç, hayatını kaybetti

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Selde sürüklenen kadını böyle kurtardılar

Selde sürüklenen kadını böyle kurtardılar

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge

Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

Farklı offset değerine sahip jant kullanırsak sorun olur mu?

Bilinçsiz offset değeri kaza yaptırır!

HP, PS, KW ve BG güç birimleri arasında nasıl bir bağlantı vardır?

Otomobildeki bu değerlerin anlamını biliyor musunuz?

Arkadan çekiş mi, arkadan itiş mi? En doğru ifade hangisi?

Sizce en doğru ifade arkadan itiş mi, arkadan çekiş mi?

Mercedes EQA daha az kamuflaj ile görüntülendi!

Mercedes EQA kamuflajlı yakalandı!

Hyundai Kona N 2 litre turbo ve 8 ileri DCT ile geliyor!

Hyundai'nin yeni silahı: Kona N!

Çap ve Strok, beygir gücü ve torku nasıl etkiler?

Bu değerler beygir gücü ve torku etkiliyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.