2021'de Türkiye’de piyasaya çıkacak yeni arabalar hangileri? 2021 yılında hangi araba modelleri satışa sunulacak?

2021'de etkisini gösteren Covid-19 salgını kesinlikle bir çok otomobil üreticisini etkiledi. Üretimde ve tedarikte yaşanan aksaklıklar otomobil satışlarını zora soktu. Salgının pik noktasından sonra tekrar üretime başlayan firmalar, 2020 yılının son dönemini inanılmaz yoğun geçirdiler. İşte bu yoğunluk Türkiye pazarına 2021 yılında gelecek olan bir çok yeni SUV modelin müjdesini verdi. 2021 yılında piyasaya sunulması muhtemel modeller yavaş yavaş ortaya çıktı. 2021 yılında hangi arabalar piyasaya çıkacak? 2021 yılında hangi SUV modeller piyasaya çıkacak? 2021 yılının en iyi araba modelleri hangileri?

TÜRKİYE'DE YOLLARA ÇIKACAK 2021 MODEL ARABALAR

• Renault Megane eVision

• Volkswagen ID.4

• Volkswagen Golf 8

• Hyundai Elantra

• Peugeot 208

• Volkswagen Arteon

• Honda Civic

• BMW i4

• Hyundai Tucson

• Land Rover Discovery

• BMW iX3

VOLKSWAGEN GOLF 8

Volkswagen markasının en gözde modellerinden olan Golf 8, tasarımını yenileyerek yeniden satışa çıkıyor. Model 2021 yılında satışa sunulacak. Teknoloji konusunda kendini geliştiren model, tüm müşterileri bu donanımlar ile etkilemeyi düşünüyor.