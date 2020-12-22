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2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller neler? Elektrikli yerli otomobil TOGG Türkiye'ye ne zaman gelecek?

22.12.2020 13:33 | Son Güncelleme:
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2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller neler? Elektrikli yerli otomobil TOGG Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Elektrikli araba pazarının her geçen gün hacmi genişliyor. Türkiye’de de bazı modelleri görmeye başladık. Peki, 2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller hangileri?

Türkiye'de satılan elektrikli modeller oldukça kısıtlı Ancak Hyundai, Jaguar, BMW ve Mercedes gibi markalar bu konuda fazlasıyla emek sarf ediyor. Geçtiğimiz yıl satılan elektrikli modellerin haricinde 2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller hangileri?

DÜNYADA ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI NE KADAR

Dünya geneline baktığımızda elektrikli araç sayısı 7.2 milyonu çoktan geçti. Markalar tamamen elektrikli veya şarj edilebilir hibrit modelerini ardı ardına sıralıyor. Her ne kadar markalar bu konuda fazlasıyla çalışsa da, Türkiye’de bu Pazar hala kısıtlı. Elektrikli modellerin ülkemizde az olmasının önemli sebepleri arasında yetersiz olan şarj noktaları yer alıyor. Akabinde en büyük problem ise teşvik sorunu. Ancak bu durum, 2021 yılında yeni modellerin üretilmesi ve ülkemize giriş yapmasıyla değişecek diye umuyoruz.

TÜRKİYE’DE SATILAN ELEKTRİKLİ MODELLER NELER?

  • BMW i3 (120Ah) 517.100 TL
  • Renault Zoe 392.900 TL
  • Jaguar I-Pace 896.408 TL
  • Mini Cooper SE 385.993 TL
  • Smart EQ ForTwo 196.100 TL
  • Smart EQ ForFour 201.100 TL

2021 yılına geçiş yapamadan önce tamamen elektrikli bir modelin Türkiye pazarın a girmesi bekleniyor. Bu model Mercedes'in elektrikli SUV modeli EQC. Ancak yılın son günlerine girerken hala modelden ses çıkmaması ilginç.

2021'DE TÜRKİYE'YE GELMESİ BEKLENEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

2021 yılına girdiğimizde Türkiye pazarına bazı modeller gelecek. Bunları sizler için sıraladık.

hyundai kona elektrik

1- ELEKTRİKLİ HYUNDAI KONA

Bu model makyajlanarak içten yanmalı bir makine ile satışa sunuldu. Ancak elektrikli bir varyasyonu da Türkiye’de satışa çıkacak.

BMW_iX3

2- BMW iX3

BMW’nin bir diğer silahı ise iX3. Bu modelin 2021 yılının üçüncü çeyreğinde pazara girmesi bekleniyor.

Nissan-LEAF

3- NISSAN LEAF

Uzunca süredir Avrupa pazarında satışta olan bu modelin 2021 yılında Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Audi e tron

4- AUDI E-TRON

2021 yılında Türkiye pazarına girmesi beklenen bir diğer model ise Audi E-Tron oluyor.

2021-volkswagen-id.4

5- VOLKSWAGEN ID.4

Bu model de 2021 yılı içerisinde Türkiye'ye geleceği belirtilen modeller arasında.

2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller

Yerli otomobilimiz olan TOGG ise ilerleyen dönemlerde Türkiye pazarına sunulacak. İlk olarak modelin SUV versiyonu satışa sunulacak. Ardından C-Sedan ve C-Hatchback modelleri karşımıza çıkacak.

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