2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller neler? Elektrikli yerli otomobil TOGG Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Türkiye'de satılan elektrikli modeller oldukça kısıtlı Ancak Hyundai, Jaguar, BMW ve Mercedes gibi markalar bu konuda fazlasıyla emek sarf ediyor. Geçtiğimiz yıl satılan elektrikli modellerin haricinde 2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller hangileri?
Dünya geneline baktığımızda elektrikli araç sayısı 7.2 milyonu çoktan geçti. Markalar tamamen elektrikli veya şarj edilebilir hibrit modelerini ardı ardına sıralıyor. Her ne kadar markalar bu konuda fazlasıyla çalışsa da, Türkiye’de bu Pazar hala kısıtlı. Elektrikli modellerin ülkemizde az olmasının önemli sebepleri arasında yetersiz olan şarj noktaları yer alıyor. Akabinde en büyük problem ise teşvik sorunu. Ancak bu durum, 2021 yılında yeni modellerin üretilmesi ve ülkemize giriş yapmasıyla değişecek diye umuyoruz.
2021 yılına geçiş yapamadan önce tamamen elektrikli bir modelin Türkiye pazarın a girmesi bekleniyor. Bu model Mercedes'in elektrikli SUV modeli EQC. Ancak yılın son günlerine girerken hala modelden ses çıkmaması ilginç.
2021 yılına girdiğimizde Türkiye pazarına bazı modeller gelecek. Bunları sizler için sıraladık.
Bu model makyajlanarak içten yanmalı bir makine ile satışa sunuldu. Ancak elektrikli bir varyasyonu da Türkiye’de satışa çıkacak.
BMW’nin bir diğer silahı ise iX3. Bu modelin 2021 yılının üçüncü çeyreğinde pazara girmesi bekleniyor.
Uzunca süredir Avrupa pazarında satışta olan bu modelin 2021 yılında Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.
2021 yılında Türkiye pazarına girmesi beklenen bir diğer model ise Audi E-Tron oluyor.
Bu model de 2021 yılı içerisinde Türkiye'ye geleceği belirtilen modeller arasında.
Yerli otomobilimiz olan TOGG ise ilerleyen dönemlerde Türkiye pazarına sunulacak. İlk olarak modelin SUV versiyonu satışa sunulacak. Ardından C-Sedan ve C-Hatchback modelleri karşımıza çıkacak.