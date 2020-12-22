2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller neler? Elektrikli yerli otomobil TOGG Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Türkiye'de satılan elektrikli modeller oldukça kısıtlı Ancak Hyundai, Jaguar, BMW ve Mercedes gibi markalar bu konuda fazlasıyla emek sarf ediyor. Geçtiğimiz yıl satılan elektrikli modellerin haricinde 2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller hangileri?

DÜNYADA ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI NE KADAR

Dünya geneline baktığımızda elektrikli araç sayısı 7.2 milyonu çoktan geçti. Markalar tamamen elektrikli veya şarj edilebilir hibrit modelerini ardı ardına sıralıyor. Her ne kadar markalar bu konuda fazlasıyla çalışsa da, Türkiye’de bu Pazar hala kısıtlı. Elektrikli modellerin ülkemizde az olmasının önemli sebepleri arasında yetersiz olan şarj noktaları yer alıyor. Akabinde en büyük problem ise teşvik sorunu. Ancak bu durum, 2021 yılında yeni modellerin üretilmesi ve ülkemize giriş yapmasıyla değişecek diye umuyoruz.

TÜRKİYE’DE SATILAN ELEKTRİKLİ MODELLER NELER?

BMW i3 (120Ah) 517.100 TL

Renault Zoe 392.900 TL

Jaguar I-Pace 896.408 TL

Mini Cooper SE 385.993 TL

Smart EQ ForTwo 196.100 TL

Smart EQ ForFour 201.100 TL

2021 yılına geçiş yapamadan önce tamamen elektrikli bir modelin Türkiye pazarın a girmesi bekleniyor. Bu model Mercedes'in elektrikli SUV modeli EQC. Ancak yılın son günlerine girerken hala modelden ses çıkmaması ilginç.