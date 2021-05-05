2021 Demokrasi Algı Endeksi: Yüzde 45 Türkiye'nin demokratik olduğuna inanıyor

Ankete katılanların yüzde 58'i hükümetinin pandemiye verdiği yanıtı onaylıyor. Yüzde 53'lük bir kesim kişisel özgürlüklerinin kapanmalar nedeniyle aşırı derecede kesintiye uğramış olduğu görüşünde.

2021 Demokrasi Algı Endeksi'ne göre 53 ülkede vatandaşların yarıdan sadece biraz fazlası ülkesinin demokratik olduğuna inanıyor. Yüzde 64'lük bir kesim ekonomik eşitsizliği ve yüzde 48'lik bir kesim büyük teknoloji şirketlerini demokrasiye tehdit olarak değerlendiriyor.

Yüzde 53 hükümetin pandemide özgürlükleri fazla sınırlandırdığı kanaatinde.Dünyanın 53 ülkesinde demokrasi algısını ölçen 2021 Demokrasi Algı Endeksi'nin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Latana ile Demokrasiler İttifakı Vakfı tarafından dünya genelinde yapılan ankete 50 binden fazla insan katıldı. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 58'i hükümetlerinin Covid-19 pandemisine verdiği yanıttan memnun. Ancak vatandaşların yarıdan fazlası pandemi sırasında özgürlüklerinin haddinden fazla kısıtlandığı kanaatini de taşıyor.

2021 Demokrasi Algı Endeksi araştırması kapsamında Türkiye'de 1028 kişiye sorular yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 45'i Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğuna inanıyor.

Türkiye'de yeterince demokrasi olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 53, yeterince demokrasi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 31, fazla demokrasi olduğuna inananların oranı ise yüzde 16 olarak ölçüldü.

Hükümetin "ülkedeki küçük bir grup insanın" çıkarlarına göre hareket ettiğine inananların oranı yüzde 39.

ABD'nin etkisinin ülke demokrasisini tehdit ettiğine inananların oranı yüzde 50 olurken, Çin'in böyle bir etkisi olduğuna inananların oranı yüzde 34, Rusya'nın böyle bir etkiye sahip olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 30 oldu.

Türkiye'de yüzde 68'lik bir kesim ekonomik eşitsizliğin, yüzde 53'lük bir kesim seçimlerin adil olmaması ya da seçimlerde yolsuzluk yapılmasının ülke demokrasisini tehdit ettiğini ifade etti.

Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarının ülke demokrasisine olumlu etkisi bulunduğuna inananların oranı yüzde 63 olurken yüzde 20'lik bir kesim bu etkinin olumsuz olduğunu belirtti. Türkiye'de yüzde 45'lik bir kesim sosyal medyada paylaşılan içeriklerle ilgili daha fazla düzenleme getirilmesinden yana.