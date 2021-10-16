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2021 DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ek tercih nasıl yapılır? İşte 2021 kılavuzu…

16.10.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 DGS ek tercih süreci başladı. 2021 DGS boş kontenjanlar, taban ve tavan puanlarının yer aldığı tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, DGS ek tercihlerinin 15-21 Ekim tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

2021 DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ek tercih nasıl yapılır? İşte 2021 kılavuzu…

DGS ek yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adayların, ek yerleştirmede tercih yapamayacakları belirtildi. Adaylar, 2021 DGS ek tercih işlemlerini ÖSYM’nin resmî internet sitesinden yapabilecek.

DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15 Ekim 2021 günü saat 10:00’dan itibaren başlayıp, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Başvuracak adayların DGS ek tercih işlemlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak en fazla 30 tercih yapabilirler.

DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

DGS TERCİH ÜCRETLERİ NE KADAR?

DGS ek tercihleri yerleştirme ücreti 25,00 TL olarak belirlendi. Başvuracak adayların ÖSYM’nin internet sayfasından e-İŞLEMLER’ de yer alan ‘ÖDEMELER’ bölümünden kredi kartı/ Banka kartı ile tercih ücretini yatırarak, tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından, DGS ek tercih yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Süresi içinde DGS ek tercih yerleştirme ücretini yatırmayan adayların, yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.

DGS BOŞ KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DGS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS ek tercihleri yerleştirme sonuçlarının ardından, yerleşen adayların kayıt işlemleri, üniversite tarafından açıklanan tarihler arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptıracak adayların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden yönlendirdiği "Üniversite E-Kayıt" uygulamasından, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM DGS
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