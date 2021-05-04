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2021-DİB-MBSTS cevap kağıtları yayınlandı mı? İşte 2021-DİB-MBSTS cevap kağıtları ve aday cevapları...

04.05.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay 10 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı yani 2021-DİB-MBSTS sınavının cevap kağıtlarının yayınlanıp yayınlanmadığı adaylar tarafından çokça merak ediliyor. Peki 2021-DİB-MBSTS cevap kağıtları yayınlandı mı? İşte 2021-DİB-MBSTS cevap kağıtları ve aday cevapları...

2021-DİB-MBSTS cevap kağıtları yayınlandı mı? İşte 2021-DİB-MBSTS cevap kağıtları ve aday cevapları...

Nisan ayında düzenlenen 2021-DİB-MBSTS yani Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın cevap kağıtlarının yayınlanıp yayınlanmadığı adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Adaylar cevap kağıtlarını ve kendi yanıtlarını görüntülemek istiyor. Peki 2021-DİB-MBSTS cevap kağıtları yayınlandı mı?

2021-DİB-MBSTS CEVAP KAĞITLARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM Twitter hesabı üzerinden paylaştığı gönderide 2021-DİB-MBSTS sınavı cevap kağıtlarının erişime açıldığını duyurdu. Yapılan duyuruda şöyle dendi:

"10 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır."

ÖSYM'nin açıklamasına göre adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsüne, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemelere, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarına ve soruların doğru cevaplarına ulaşabilecekler. Aynı zamanda adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her bir soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru yanıtı ile alakalı soruya kendilerinin vermiş olduğu yanıtı da görebilecekler. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmekte. Sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile beraber ham puanları da gösteriliyor.

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