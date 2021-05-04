2021-DİB-MBSTS cevap kağıtları yayınlandı mı? İşte 2021-DİB-MBSTS cevap kağıtları ve aday cevapları...

ÖSYM'nin açıklamasına göre adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsüne, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemelere, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarına ve soruların doğru cevaplarına ulaşabilecekler. Aynı zamanda adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her bir soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru yanıtı ile alakalı soruya kendilerinin vermiş olduğu yanıtı da görebilecekler. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmekte. Sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile beraber ham puanları da gösteriliyor.

