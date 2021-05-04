2021 Diyanet Takvimi: Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi gün? Kadir Gecesi'nin önemi

Müslümanlar için oldukça önemli ibadet günlerinden biri olan Kadir Gecesi, aynı zamanda Ramazan ayının bitiminin de habercisidir. Kadir Gecesi’nden 4 gün sonra Ramazan ayı son bulur ve Ramazan Bayramı başlar. Müslümanların, Kur’an ile olan ilişkisini gözden geçirdiği, kendileri ve çevreleriyle olan bağlarını yeniden düzenledikleri bir gün olarak öne çıkan Kadir Gecesi, 2021 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre 8 Mayıs tarihinde idrak ediliyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet’in paylaştığı takvimde yer alan bilgilere göre Ramazan ayının 26. günü yani 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kadir Gecesi olarak idrak edilecek.

Bu geceden 4 gün sonra da arife idrak edilecek ve arifenin de tamamlanmasıyla birlikte Ramazan ayı sona erecek.

KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ

Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim bu konuda, aynı adı taşıyan surede şöyle buyurulur:

"Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (A.S.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."