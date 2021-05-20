2021 e-YDS İngilizce sınava giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte 2021 YDS 2021/4 sınava giriş belgeleri...

Binlerce aday YDS'ye girmek için sınav belgelerinin yayınlanmasını bekliyor. ÖSYM resmi hesabından yapmış olduğu bir açıklama ile 2021 e-YDS İngilizce sınav giriş belgeleri ile bir gelişmeyi ilan etti. Peki 2021 YDS İngilizce sınava giriş belgeleri yayınlandı mı?

2021 E-YDS İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

Yabancı Dil Sınavı'na katılım göstermek isteyen adaylar, 2021 YDS sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı sorusunun yanıtını arıyor. Adaylar YDS ile ilgili açıklamalar için ÖSYM'i takip etmeyi sürdürürken, ÖSYM resmi hesabı ve sitesinden konuyla ilgili bir açıklama geldi. ÖSYM'nin e-YDS ile ilgili yapmış olduğu açıklama şöyle;

"22 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/4 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

22 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/4 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

