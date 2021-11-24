HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2021 En güzel Atatürklü Öğretmenler Günü mesajları! Birbirinden farklı Öğretmenler Günü sözleri...

2021 En güzel Atatürklü Öğretmenler Günü mesajları! Birbirinden farklı Öğretmenler Günü sözleri...

24.11.2021 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Kasım 2021 Çarşamba günü gerçekleşecek Öğretmenler Günü için paylaşılacak söz ve mesajlar araştırılıyor. Vatandaşlar bu özel günde öğretmenlerine yollamak için veya sosyal medyada paylaşmak üzere en güzel Öğretmenler Günü sözlerini arıyor. İşte 2021 en güzel Atatürklü Öğretmenler Günü mesajları...

2021 En güzel Atatürklü Öğretmenler Günü mesajları! Birbirinden farklı Öğretmenler Günü sözleri...

Öğretmenler Günü için paylaşılacak söz ve mesajlar sorgulanıyor. Sosyal medyada paylaşılabilecek en güzel ve anlamlı sözler öğrenci ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İşte 2021 Öğretmenler Günü mesajları...

2021 ATATÜRKLÜ ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI!

Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmenlerdir. (M. Kemal Atatürk) Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

İnsan ağaç dikmeyince meyve vermesini bekleyemez. Her yıl yeni yeni ağaçlar diken sevgili öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutluyorum.

Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.

Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Sabrını ve sevgisini öğrenim hayatımız boyunca bizden esirgemeyen, fedakar öğretmenlerimiz! Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun!

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Yeni bir dünyanın kurulmasında yol gösterici ve ahlaklı bir neslin yetişmesinde öncü olan kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ederiz.

Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Öğretmenler gününüz kutlu, başarılarınız daim olsun.

Bugün öğretmenler günü ve bende dahil tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun. Nice yeni nesillere.

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler günün kutlu olsun!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNER Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur
AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri belli oldu mu?AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri belli oldu mu?
Anahtar Kelimeler:
Öğretmenler Günü Öğretmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan 'döviz kuru' açıklaması

Merkez Bankası'ndan 'döviz kuru' açıklaması

Özgür Demirtaş çağrı yaptı: Yalvarıyorum

Özgür Demirtaş çağrı yaptı: Yalvarıyorum

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi

Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Fahrettin Altun'dan dikkat çeken paylaşım: Vazgeçmeyeceğiz

Fahrettin Altun'dan dikkat çeken paylaşım: Vazgeçmeyeceğiz

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.