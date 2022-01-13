2021 en sıcak altıncı yıl oldu

1880 sonrasının en yüksek sıcaklıkları son sekiz yılda kaydedilirken sıcaklıkların daha da artması bekleniyor.ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), 2021 yılına dair sıcaklık ölçüm verilerini açıkladı.

İki kurumun düzenlediği ortak basın toplantısında 2021 yılının, sıcaklık ölçümlerinin başladığı 1880 yılından bu yana kaydedilen en sıcak altıncı yıl olduğu bildirildi. NASA ve NOAA, son sekiz yılın şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklıklara sahne olduğuna da dikkat çekti.

NASA Başkanı Bill Nelson, "Bilim, iklim değişikliğinin çağımızın en hayati tehdidi olduğu konusunda şüpheye yer bırakmamaktadır" diye konuştu.

NASA'nın Sıcaklık Ölçümleri Daire Başkanı Gavin Schmidt de "Uzun vadeli eğilim son derece açık. Ve bunun nedeni biziz. Atmosfere saldığımız karbondioksit miktarını artırmaya son vermediğimiz sürece bu durum değişmeyecek" ifadelerini kullandı.

Hazırlanan raporda, son yıllarda kaydedilen sıcaklıkların uzun vadeli ısınma eğiliminin bir parçası olduğu ve sıcaklıkların daha da yükseleceğine dair işaretler verdiği kaydedildi. Rapora göre son on yılda kaydedilen ortalama sıcaklık, 140 yıl öncesine göre 2 santigrat derece artmış durumda.

NOAA verilerine göre küresel ortalama sıcaklık 2021'de ortalama 14,7 derece olarak kaydedildi. 1988 yılında NASA'nın ortalama sıcaklığı yüzde 14,3 olarak ölçerek küresel ısınma hakkında uyarması manşetlere konu olmuştu. Şimdi ise 1988, en sıcak yıllar arasında 28'inci sıraya gerilemiş durumda.

Avrupa küresel çevre izleme programı Copernicus Atmosfer İzleme Servisi de bu hafta başında yaptığı açıklamada, son yedi yılın, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklıklara sahne olduğunu bildirmişti.

dpa,AP/BK,TY

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