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  4. 2021 Ford S-Max hibrit seçeneğe kavuştu

2021 Ford S-Max hibrit seçeneğe kavuştu

09.02.2021 17:24 | Son Güncelleme:
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2021 Ford S-Max hibrit seçeneğe kavuştu

Covid-19 salgını sebebiyle Ford, Avrupa'da yeni S-Max Hybrid ve Galaxy Hybrid'i geciktirmişti. Şimdi ise marka iki modeli piyasaya çıkardı.

İki MPV, Kuga Hybrid ile aynı güç aktarma organına sahip. Markanın en yeni nesil şanzımanıyla eşleştirilmiş bu makine, 2.5 litrelik Atkinson döngüsüne sahip benzinli bir motor. Bu motorun yanında 1.1 kWh lityum iyon pil ile desteklenen elektrikli makine yer alıyor.

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TEKNİK VERİLERİ NASIL?

Kendi kendine şarj olan güç aktarma sistemi, Kuga Hybrid'den 0,7 saniye daha yavaş. Modelin gücü 187 Bg olarak belirlenmiş. Rejeneratif frenleme ile desteklenen bu motor, yavaşlama sırasında normalde kaybedilen enerjinin yüzde 90'ına yakınını geri kazanıyor.

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NE KADAR EKONOMİK

WLTP döngüsünde, S-Max Hybrid 6,4 litrelik ortalama tüketim verisine sahip. Emisyon değeri ise 146-147 g / km seviyesinde. Beş koltuklu model 1.750 kg, yedi koltuklu model 1.560 kg çekme kapasitesine sahip. Galaxy Hybrid, 6.4 litrelik ortalama tüketim değerine sahip. Modelin emisyon değeri ise 148-149 g / km seviyesinde Modelin 0-100 km/s hızlanması 10 saniye olarak belirlenmiş.

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BAGAJ HACMİ NASIL?

Akü, egzoz sistemi yeniden yönlendirilerek bagaj tabanının altına yerleştirildiğinde S-Max Hybrid, tüm koltuklar katlanmış halde 2.200 litre hacim sunuyor. Tüm koltuklar kaldırıldığında 285 litre bagaj hacmi sunuyor. Galaxy Hibrid tüm koltuklar katlandığında 2.339 litre alan sunuyor. Tüm koltukları kaldırdığınızda ise 300 litre alanı size sunuyor.

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