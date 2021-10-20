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  4. 2021 GSB mülakatı ne zaman? GSB güvenlik ve temizlik görevlisi sözlü mülakatları hangi tarihte?

2021 GSB mülakatı ne zaman? GSB güvenlik ve temizlik görevlisi sözlü mülakatları hangi tarihte?

20.10.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSB sözlü mülakat tarihleri adaylar tarafından araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 işçi alımı yapacağını açıklamıştı. Başvurular 27 Ağustos 2021 tarihine sona erdi ve 15 Eylül tarihinde kura sonuçları açıklandı. Peki 2021 GSB mülakatı ne zaman? GSB güvenlik ve temizlik görevlisi sözlü mülakatları hangi tarihte? İşte merak edilenler...

2021 GSB mülakatı ne zaman? GSB güvenlik ve temizlik görevlisi sözlü mülakatları hangi tarihte?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Başvurular 27 Ağustos 2021 tarihine sona erdi. Şimdi ise mülakat tarihleri merak ediliyor. Peki 2021 GSB mülakatı ne zaman?

GSB MÜLAKATI NE ZAMAN?

GSB mülakat tarihleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için sözlü mülakat tarihleri bekleniyor. GSB sözlü mülakatlarının yapılacağı tarihler henüz kesinleşmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülakat tarihlerini paylaştığı zaman sayfamızda yer vereceğiz.

GSB SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

1) Kura çekiminin ardından sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.
2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;
a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (30 puan olarak)
b) Genel kültür, (30 puan olarak)
c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan)
d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (20 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.
4) Sözlü sınavda görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara sözlü olarak soru sorma yöntemi ile sorular yöneltilecektir. Mesleki bilgi ve beceriye ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.
5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.
6) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı ya da pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulundurmamış olan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
7) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.
8) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.
9) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.
10) Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


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