2021 Honda Civic Hatchback kameralara yakalandı. Daha önce patent fotoğrafları basına sızdırılmıştı. O fotoğraflardan aracın tasarımı hakkında geniş bilgi elde edilmişti. FC ve FK kasa kodlarıyla satılan güncel nesilde olduğu gibi, on birinci jenerasyonda da Civic Hatchback C sütunu aynı olacak. Ancak yeni versiyondaak. Bu bölümden sonra 5 kapılı modelde daha akıcı ve şık bir dizayn görüyoruz.

2021 HONDA CIVIC HATCHBACK KAMERALARA YAKALANDI

Kamuflajlı yapı sebebiyle aracın stop görselleri çok net olmasa da, patent görüntülerinde iki stop lambasının birleştiği görülüyor. Akabinde güncel nesilde sedan ve hatchback versiyonlarında neredeyse aynı olan stop dizaynı da on birinci jenerasyonda biraz daha farklı olacak.

YENİ HONDA CIVIC HB’İN KOKPİTİ NASIL OLACAK?

Otomobilin içerisinde farklılık olarak 9 inç boyutunda bir ekran yer alacak. Bunun yanında kabinin ufak farklar ile eski nesilden ayrılacağı planlanıyor. Bunun yanında güvenlik paketi olan Honda Sensing özellikleri de bu modelde yer alacak.



