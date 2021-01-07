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2021 Honda Civic Hatchback kameralara yakalandı

07.01.2021 12:38 | Son Güncelleme:
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2021 Honda Civic Hatchback kameralara yakalandı

2021 Honda Civic Hatchback kameralara yakalandı. Yeni nesil Honda Civic sedan karoser ile yakın zamandan tanıtılmıştı. Şimdiler de ise Hatchback versiyonu Almanya yollarında test edilirken kameralara yakalandı. Sedan karoser ile özellikle ön bölümde birebir benzer olması beklenen model, farkını arka tasarımıyla ortaya koyacak.

2021 Honda Civic Hatchback kameralara yakalandı. Daha önce patent fotoğrafları basına sızdırılmıştı. O fotoğraflardan aracın tasarımı hakkında geniş bilgi elde edilmişti. FC ve FK kasa kodlarıyla satılan güncel nesilde olduğu gibi, on birinci jenerasyonda da Civic Hatchback C sütunu aynı olacak. Ancak yeni versiyondaak. Bu bölümden sonra 5 kapılı modelde daha akıcı ve şık bir dizayn görüyoruz.

honda-civic-hatchback-spy-photos-front-fender

2021 HONDA CIVIC HATCHBACK KAMERALARA YAKALANDI

Kamuflajlı yapı sebebiyle aracın stop görselleri çok net olmasa da, patent görüntülerinde iki stop lambasının birleştiği görülüyor. Akabinde güncel nesilde sedan ve hatchback versiyonlarında neredeyse aynı olan stop dizaynı da on birinci jenerasyonda biraz daha farklı olacak.

2021 Honda Civic Hatchback kameralara yakalandI

YENİ HONDA CIVIC HB’İN KOKPİTİ NASIL OLACAK?

Otomobilin içerisinde farklılık olarak 9 inç boyutunda bir ekran yer alacak. Bunun yanında kabinin ufak farklar ile eski nesilden ayrılacağı planlanıyor. Bunun yanında güvenlik paketi olan Honda Sensing özellikleri de bu modelde yer alacak.

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