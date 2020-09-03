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2021 Hyundai Tucson özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.09.2020 16:10 | Son Güncelleme

2021 Hyundai Tucson modeli hakkında ilk bilgiler paylaşıldı. 2021 Hyundai Tucson özellikleri ve fiyatı hakkında araştırma yapanlar için detaylara baktık. Ayrıca güncel Hyundai Tucson fiyat listesine de baktık...

2021 Hyundai Tucson özellikleri ve fiyatı

2021 Hyundai Tucson özellikleri ve fiyatı merakla bekleniyordu. Markanın güçlü modellerinden biri olan Hyundai Tucson ile SUV segmentinin geleceğine yön verecek özellikler kullanıcıya sunulacak. Peki, Hyundai Tucson 2021 modelinin özellikleri neler ve güncel Hyundai Tucson fiyatları nasıl; hemen bakalım...

2021 HYUNDAİ TUCSON ÖZELLİKLERİ

2021 Tucson modeli hakkında ilk bilgiler geçtiğimiz günde markanın resmi web sitesinden paylaşıldı. Henüz resmi tanıtım yapılmadı ama o da bu ay içinde yapılacak.

C-SUV segmemtine hızlı bir giriş yapan Tucson'un 2021 modeli nasıl sorusu bu segmentin meraklıları tarafından sıklıkla soruluyordu. İlk kez 2004 yılında Detroid Otomobil Fuarında tanıtılan Hyundai Tucson, o günden beri çok tutuluyor ve sadık bir kitlesi var. Marka Güney Koreli olsa da Tucson adı, Arizona'daki Tucson kentinden geliyor. Hyundai Tucson hakkında özet bir bilgiden sonra 2021 Tucson hakkında neler öğrendik, paylaşalım...

YENİ TUCSON'UN ÖZELLİKLERİ

Tucson

Tasarımı ile özgün SUV modelleri arasında gösterilen Tucson 2021 modeliyle de özgün olma konusunda net tavrını yineliyor. Ayrıca kokpitteki tasarım, ekran yapısı ve diğer detaylar da aynı hedefe vurgu yapıyor. 2021 Tucson tasarım ve diğer özelliklerine dair detaylar şöyle...

Yeni Tucson'un tasarımı nasıl?

  • Yeni Tucson'un tasarımı, markanın parametrik design adı verilen yeni tasarım felsefesinin güzel bir ürünü. Bu yönüyle de kitlesine özel hissettirecek bir otomobil omayı başarıyor.
  • Far tasarımı da parametrik tasarım anlayışının bir ürünü.
  • Duygusal sportiflik yaklaşımının bir sonucu olarak hem derin hem net bir havası var.
  • Doğadaki keskin şekillerden esinlenen genel karoser tasarımı da çok etkileyici ve benzersiz.
  • Kabartmalı yapısıyla sahip ön ızgara ise adeta mücevher gibi görünüyor.
  • Motor kaputu daha uzun tasarlanmış ve bu da otomobile daha oturaklı bir hava katmış.
  • Yandan bakınca daha çok coupe havasında duruyor. Bu da Tucson'un 2021 modelinin en dikkat çekici özelliklerinden biri.

Hyundai Tucson Görseli

Yeni Tucson'un içi nasıl?
İç mekan özelliklerine baktığımızda yeni Hyundai Tucson'un kokpitinde bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğunu ve bunun da sürücüde güven hissi yarattığını görüyoruz. Kokpite kullanılan malzeme kalitesi çok iyi. Ayrıca iki parça şeklinde bilgi ve eğlence ekranı kullanımı tercih edilmiş.

Hyundai Tucson 2021 İç Mekan Görseli

YENİ HYUNDAİ TUCSON FİYATI NE?

Öncelikle 2021 model Hyundai Tucson'un ne zaman Türkiye pazarına geleceği belli değil. Diğer yandan Tucson'un fiyatı için de henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak önümüzdeki ay resmi bir tanıtım yapılacağı ve bu tanıtım da ilgili soruların yanıtlarının netlik kazanacağı biliniyor.

GÜNCEL TUCSON FİYAT LİSTESİ

2020 model yılına ait Hyundai Tucson fiyat listesi aşağıdaki gibi:

  • .6 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Power Edition 4x2 Benzinli Tucson 307.210 TL
  • 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Smart 4x2 Dizel Tucson fiyatı 346.740 TL
  • 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite 4x2 Dizel Tucson fiyatı 376.550 TL
  • 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Red 4x2 Dizel Tucson fiyatı 376.550 TL
  • 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT N Line 4x2 Dizel Tucson fiyatı 384.900 TL
  • 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite 4x4 Dizel Tucson 394.920 TL
  • 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Red 4x4 Dizel Tucson 394.920 TL
  • 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT N-Line Plus 4x4 Dizel Tucson 437.780 TL
  • 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Plus 4x4 Dizel Tucson fyatı 441.270 TL

Hyundai Tucson Görseli

HYUNDAİ TUCSON RAKİPLERİ / TUCSON YERİNE NE ALINIR?

Kia Sportage / Toyota RAV4 / Honda CR-V / Ford Kuga ile rekabet eden Tucson, bazı detaylarla rakiplerine tercih edilir olmayı da başarıyor.

HYUNDAİ TUCSON EURO NCAP

2015 yılında Euro NCAP çarpışma testlerine giren Tucson'un Euro NCAP'ten aldığı puanların dağılımı şöyle:

  • Yetişkin yolcu güvenliğinde %86
  • Çocuk yolcu güvenliğinden %85
  • Yaya yolcu güvenliğinde %71
    güvenli bulunmuş ve Tucson Euro NCAP'ten 5 yıldız almış.


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