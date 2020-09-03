2021 Hyundai Tucson özellikleri ve fiyatı merakla bekleniyordu. Markanın güçlü modellerinden biri olan Hyundai Tucson ile SUV segmentinin geleceğine yön verecek özellikler kullanıcıya sunulacak. Peki, Hyundai Tucson 2021 modelinin özellikleri neler ve güncel Hyundai Tucson fiyatları nasıl; hemen bakalım...

2021 HYUNDAİ TUCSON ÖZELLİKLERİ

2021 Tucson modeli hakkında ilk bilgiler geçtiğimiz günde markanın resmi web sitesinden paylaşıldı. Henüz resmi tanıtım yapılmadı ama o da bu ay içinde yapılacak.

C-SUV segmemtine hızlı bir giriş yapan Tucson'un 2021 modeli nasıl sorusu bu segmentin meraklıları tarafından sıklıkla soruluyordu. İlk kez 2004 yılında Detroid Otomobil Fuarında tanıtılan Hyundai Tucson, o günden beri çok tutuluyor ve sadık bir kitlesi var. Marka Güney Koreli olsa da Tucson adı, Arizona'daki Tucson kentinden geliyor. Hyundai Tucson hakkında özet bir bilgiden sonra 2021 Tucson hakkında neler öğrendik, paylaşalım...

YENİ TUCSON'UN ÖZELLİKLERİ

Tasarımı ile özgün SUV modelleri arasında gösterilen Tucson 2021 modeliyle de özgün olma konusunda net tavrını yineliyor. Ayrıca kokpitteki tasarım, ekran yapısı ve diğer detaylar da aynı hedefe vurgu yapıyor. 2021 Tucson tasarım ve diğer özelliklerine dair detaylar şöyle...