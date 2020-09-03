2021 Hyundai Tucson özellikleri ve fiyatı merakla bekleniyordu. Markanın güçlü modellerinden biri olan Hyundai Tucson ile SUV segmentinin geleceğine yön verecek özellikler kullanıcıya sunulacak. Peki, Hyundai Tucson 2021 modelinin özellikleri neler ve güncel Hyundai Tucson fiyatları nasıl; hemen bakalım...
2021 Tucson modeli hakkında ilk bilgiler geçtiğimiz günde markanın resmi web sitesinden paylaşıldı. Henüz resmi tanıtım yapılmadı ama o da bu ay içinde yapılacak.
C-SUV segmemtine hızlı bir giriş yapan Tucson'un 2021 modeli nasıl sorusu bu segmentin meraklıları tarafından sıklıkla soruluyordu. İlk kez 2004 yılında Detroid Otomobil Fuarında tanıtılan Hyundai Tucson, o günden beri çok tutuluyor ve sadık bir kitlesi var. Marka Güney Koreli olsa da Tucson adı, Arizona'daki Tucson kentinden geliyor. Hyundai Tucson hakkında özet bir bilgiden sonra 2021 Tucson hakkında neler öğrendik, paylaşalım...
Tasarımı ile özgün SUV modelleri arasında gösterilen Tucson 2021 modeliyle de özgün olma konusunda net tavrını yineliyor. Ayrıca kokpitteki tasarım, ekran yapısı ve diğer detaylar da aynı hedefe vurgu yapıyor. 2021 Tucson tasarım ve diğer özelliklerine dair detaylar şöyle...
Yeni Tucson'un tasarımı nasıl?
Yeni Tucson'un içi nasıl?
İç mekan özelliklerine baktığımızda yeni Hyundai Tucson'un kokpitinde bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğunu ve bunun da sürücüde güven hissi yarattığını görüyoruz. Kokpite kullanılan malzeme kalitesi çok iyi. Ayrıca iki parça şeklinde bilgi ve eğlence ekranı kullanımı tercih edilmiş.
Öncelikle 2021 model Hyundai Tucson'un ne zaman Türkiye pazarına geleceği belli değil. Diğer yandan Tucson'un fiyatı için de henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak önümüzdeki ay resmi bir tanıtım yapılacağı ve bu tanıtım da ilgili soruların yanıtlarının netlik kazanacağı biliniyor.
2020 model yılına ait Hyundai Tucson fiyat listesi aşağıdaki gibi:
Kia Sportage / Toyota RAV4 / Honda CR-V / Ford Kuga ile rekabet eden Tucson, bazı detaylarla rakiplerine tercih edilir olmayı da başarıyor.
2015 yılında Euro NCAP çarpışma testlerine giren Tucson'un Euro NCAP'ten aldığı puanların dağılımı şöyle:
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