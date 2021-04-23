2021’in en iyi tasarımına sahip aracı oldu

Otomotiv dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan ve 24 ülkeden 90’ı aşkın otomotiv gazetecisi tarafından belirlenen World Car Awards’ın 17’ncisinde, “Dünyada Yılın En İyi Tasarıma Sahip Aracı ” seçilen Yeni Land Rover Defender, ilk lansmanından itibaren kazandığı 50’den fazla global ödüle bir yenisini daha ekledi.

70 yılı aşkın süredir Land Rover’ın öncü ruhuna sadık kalan ve 21. yüzyıl macerasını yeniden tanımlayan Yeni Land Rover Defender, geçmişe dair izler taşıyan yepyeni tasarımını, modern dokunuşlarla tamamlıyor. Yepyeni teknolojilerle geliştirilen, arazi özellikleriyle geçmişin izlerine sadık kalan ve aynı zamanda şehir kullanımı için de benzersiz özellikler sunan Yeni Land Rover Defender, Land Rover’ın Ekstrem Test prosedürlerine dayanabilecek şekilde tasarlanan D7x mimarisi üzerinden yükseliyor.

Yeni Land Rover Defender lansmanından bu yana Top Gear’ın 2020 Yılın Otomobili, Motortrend’in 2021 Yılın SUV’u, Autocar’ın 2020 Yılının En İyi SUV’u, 2021 Dünyada Kadınların Tercihi Ödüllerinde Yılın Otomobili dahil olmak üzere 50’den fazla dünya çapında ödül kazandı.