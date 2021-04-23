HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 2021’in en iyi tasarımına sahip aracı oldu

2021’in en iyi tasarımına sahip aracı oldu

23.04.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Land Rover Defender 2021’in en iyi tasarıma sahip aracı oldu. 24 ülkeden 90’ı aşkın gazeteci Defender’ı 2021’in en iyisi seçti.

2021’in en iyi tasarımına sahip aracı oldu

Otomotiv dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan ve 24 ülkeden 90’ı aşkın otomotiv gazetecisi tarafından belirlenen World Car Awards’ın 17’ncisinde, “Dünyada Yılın En İyi Tasarıma Sahip Aracı ” seçilen Yeni Land Rover Defender, ilk lansmanından itibaren kazandığı 50’den fazla global ödüle bir yenisini daha ekledi.

70 yılı aşkın süredir Land Rover’ın öncü ruhuna sadık kalan ve 21. yüzyıl macerasını yeniden tanımlayan Yeni Land Rover Defender, geçmişe dair izler taşıyan yepyeni tasarımını, modern dokunuşlarla tamamlıyor. Yepyeni teknolojilerle geliştirilen, arazi özellikleriyle geçmişin izlerine sadık kalan ve aynı zamanda şehir kullanımı için de benzersiz özellikler sunan Yeni Land Rover Defender, Land Rover’ın Ekstrem Test prosedürlerine dayanabilecek şekilde tasarlanan D7x mimarisi üzerinden yükseliyor.

Yeni Land Rover Defender lansmanından bu yana Top Gear’ın 2020 Yılın Otomobili, Motortrend’in 2021 Yılın SUV’u, Autocar’ın 2020 Yılının En İyi SUV’u, 2021 Dünyada Kadınların Tercihi Ödüllerinde Yılın Otomobili dahil olmak üzere 50’den fazla dünya çapında ödül kazandı.

Dört farklı aksesuar paketi ile kullanıcılarına çok daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunan Yeni Land Rover Defender, Explorer, Adventure, Country ve Urban paketleriyle sürücülerine kendi dünyalarına en uygun Defender’ı oluşturma imkanı tanıyor. Yan gövdeye monte edilen taşıyıcı, tavan rafı gibi detaylar ile sunulan Explorer Pack, her türlü arazide iz bırakmak isteyenler için tasarlanan özellikleriyle seçenekler arasında yerini alıyor.

Tüm koşullara hazırlıklı olmayı sağlayan Country Pack’te ise, taşınabilir yıkama sistemi ve tam boy yükleme alanı bölmesi kullanıcılara sunulan özellikler arasında bulunuyor. Yeni yollar keşfetmek istendiğinde Adventure Pack ile gelen entegre hava kompresörü ve koltuk sırt çantası gibi aksesuarlar, doğanın zorluklarıyla mücadele ederken sürücülere kolaylık sağlıyor. Ayrıca, parlak metal pedallar ve parlak arka sürtünme plakası gibi özellikleri ile şehir hayatına hükmetmeye hazırlanan Urban Pack de yine tercih edilebilen aksesuar seçenekleri arasında yer alıyor.

Twitter, işletmeler için profesyonel profilleri test ediyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Kötü amaçlı DM isteklerini engelleyecekKötü amaçlı DM isteklerini engelleyecek
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde Thodex operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Çok sayıda ilde Thodex operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Ülke kabusu yaşıyor! Bu kadarı ilk kez oldu

Ülke kabusu yaşıyor! Bu kadarı ilk kez oldu

Kardeşim bizi de vurup gitti!

Kardeşim bizi de vurup gitti!

Dev şirketten kripto para adımı!

Dev şirketten kripto para adımı!

Flaş! Büyükşehir olacaklar

Flaş! Büyükşehir olacaklar

Dehşete düşüren olay! Kripto para mağduru emlakçı kendini vurdu

Dehşete düşüren olay! Kripto para mağduru emlakçı kendini vurdu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Otomobilde kanlı infaz!

Otomobilde kanlı infaz!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.